Oisann ... Google avslørte nettopp ved et uhell alle de fire Pixel 10-modellene

Et banner i Play Store viser Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL og Pixel 10 Pro Fold.

Fargene Moonstone, Indigo og Jade har blitt nevnt.

Dimensjonene til modellene er også blitt lekket – og de vil være både tykkere og tyngre enn før.

Google Pixel 10-serien skal offisielt avdukes 20. august – men på dette tidspunktet er det kanskje ikke mye igjen å avsløre. Ifølge Android Authority publiserte Google selv ved et uhell et banner i Google Play Store-appen som viste frem hele den nye Pixel 10-serien: Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL og den sammenleggbare Pixel 10 Pro Fold.

Teksten i annonsen sier «Now available», noe som antyder at den ble publisert for tidlig. Men med tanke på at Google allerede har vist frem Pixel 10 Pro offentlig, er det mulig at man ikke er altfor bekymret.

En gjengivelse av alle fire Pixel 10-modellene, lekket av Google selv. (Image credit: Google / Android Authority)

De fleste modellene i banneret vises i en gråblå nyanse som tidligere lekkasjer har kalt Moonstone, mens Pixel 10 i innstegsnivå har en mer fargerik blåtone som sies å hete Indigo.

Dessverre får vi bare se baksiden av telefonene – og gitt tidligere lekkasjer er det ingenting her vi ikke allerede hadde mistanker om. Men nå er det bekreftet: Slik vil Pixel 10-serien se ut.

Ifølge Android Headlines vil Pixel 10 Pro Fold kun selges i to farger – Moonstone og Jade (en lysegrønn tone). De andre modellene ventes å bli lansert i fire forskjellige farger. Selv om fargevalgene derfor er færre for Fold-versjonen, føles både Moonstone og Jade fortsatt mer interessante enn standardvalgene som svart eller grå.

Blir tykkere og tyngre

Android Headlines har også publisert det som sies å være de nøyaktige målene til alle modellene i serien:

Pixel 10 / Pixel 10 Pro: 152,8 x 72 x 8,6 mm – samme høyde og bredde som forgjengerne, men 0,1 mm tykkere.

Få daglig innsikt, inspirasjon og tilbud i innboksen din Registrer deg for siste nytt, anmeldelser, meninger, toppteknologiske tilbud og mer. Kontakt meg med nyheter og tilbud fra andre Future-merker Motta e-post fra oss på vegne av våre pålitelige partnere eller sponsorer

Pixel 10 Pro XL: 162,8 x 76,6 x 8,5 mm – identisk med Pixel 9 Pro XL, men veier nå 232 gram (mot 221 gram tidligere).

Pixel 10 Pro Fold: utbrettet: 155,2 x 150,4 x 5,2 mm og sammenbrettet: 155,2 x 76,3 x 10,8 mm. Vekten lander på 258 gram – 1 gram mer enn Pixel 9 Pro Fold.

Hvis disse tallene stemmer, betyr det at Google ikke prøver å gjøre telefonene sine tynnere – snarere tvert imot. Alle modellene ser ut til å være litt tykkere og tyngre enn før. Vi får sannsynligvis se hele Pixel 10-serien på Googles arrangement 20. august – med mindre selskapet ved et uhell avslører enda mer før den tid.