Gamingmobilene er tilbake: Nye modeller fra Xiaomi og Lenovo er på vei

Både Xiaomi og Lenovo har hintet om kommende gamingtelefoner.

For Lenovo blir dette deres første gamingtelefon på flere år.

Men det er stor risiko for at modellene kun vil bli solgt i Kina.

Gamingmobiler har alltid vært en ganske nisjekategori, men tidligere ble det lansert en håndfull nye modeller hvert år. Nå har mange produsenter enten sluttet å produsere dem helt eller trukket seg ut av visse markeder. Lenovo var et slikt eksempel, etter å offisielt ha sluttet å produsere spilltelefoner i 2023, men nå ser det ut til at selskapet har ombestemt seg.

På den kinesiske plattformen Weibo (via Android Authority) har selskapet nå kunngjort at de vil lansere en Lenovo Legion Y70 New Generation

Dette blir Lenovos første Legion-spilltelefon siden 2022, og innlegget antyder at den kan lanseres så tidlig som i mai, selv om ingen konkrete detaljer har blitt delt ennå. Et lekket bilde delt av Innogyan viser imidlertid det som ser ut til å være en Legion-telefon med tre kameraer på baksiden, så det er sannsynlig at dette er den kommende modellen.

Dette kan være et lekket bilde av Lenovo Legion Y70 New Generation. (Image credit: Innogyan)

Den är inte ensam

Dette er ikke den eneste gamingtelefonen som er på vei, ettersom Xiaomi (via NotebookCheck) også har delt detaljer om sin kommende Redmi K90 Max – en telefon du kan se øverst i artikkelen og som ventes å lanseres 21. april.

Det er allerede bekreftet at modellen vil få en kraftig Dimensity 9500-brikke og en 6,83-tommers skjerm med 165 Hz. Skjermen vil også kunne opprettholde en oppdateringsfrekvens på 144 Hz og «ultra HD»-oppløsning i opptil fire timer når du spiller Honor of Kings.

Så dette er helt klart en telefon med fokus på gaming, men det er en hake med begge disse enhetene: så langt er de bare bekreftet for det kinesiske markedet, så det er godt mulig at de aldri vil få en global lansering.

Samtidig tyder det faktum at de i det hele tatt lanseres på at interessen for gamingtelefoner kan være på vei tilbake. Forhåpentligvis vil det ikke ta lang tid før vi også ser nye modeller lansert globalt.