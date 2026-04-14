Gamingtelefoner är tillbaka: nya modeller från Xiaomi och Lenovo är på väg

Xiaomi och Lenovo har båda teasat kommande gamingtelefoner

För Lenovo blir det deras första gamingtelefon på flera år

Men det finns stor risk att modellerna bara säljs i Kina

Gamingtelefoner har alltid varit en ganska nischad kategori, men tidigare brukade det ändå lanseras ett antal nya modeller varje år. Nu har många tillverkare antingen slutat göra dem helt eller dragit sig ur vissa marknader. Lenovo var ett sådant exempel, efter att officiellt ha slutat tillverka gamingtelefoner 2023, men nu verkar det som att företaget har ändrat sig.

På den kinesiska plattformen Weibo (via Android Authority) har företaget nu meddelat att det kommer att lansera en Lenovo Legion Y70 New Generation.

Detta blir Lenovos första Legion-gamingtelefon sedan 2022 och inlägget antyder att den kan lanseras redan i maj, även om några konkreta detaljer ännu inte har delats. En läckt bild som delats av Innogyan visar dock vad som verkar vara en Legion-telefon med tre kameror på baksidan, så det är troligt att detta är den kommande modellen.

Detta kan vara ett läckt foto av Lenovo Legion Y70 New Generation. (Image credit: Innogyan)

Den är inte ensam

Detta är inte den enda gamingtelefonen på väg, eftersom Xiaomi (via NotebookCheck) också har delat information om sin kommande Redmi K90 Max – en telefon som du kan se högst upp i artikeln och som väntas lanseras den 21 april.

Det är redan bekräftat att modellen får ett kraftfullt Dimensity 9500-chipset och en 6,83-tumsskärm med 165 Hz. Skärmen ska dessutom kunna hålla en uppdateringsfrekvens på 144 Hz och “ultra HD”-upplösning i upp till fyra timmar när man spelar Honor of Kings.

Det här är alltså tydligt en telefon med fokus på gaming, men det finns en hake med båda dessa enheter: hittills har de bara bekräftats för den kinesiska marknaden, så det är mycket möjligt att de aldrig får någon global lansering.

Samtidigt tyder det faktum att de överhuvudtaget lanseras på att intresset för gamingtelefoner kan vara på väg tillbaka. Förhoppningsvis dröjer det då inte länge innan vi också får se nya modeller lanseras globalt.