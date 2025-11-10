Disse fire kameratelefonene kan få store rabatter under Black Friday-salget

Xiaomi 14 Ultra er en av kameratelefonene vi forventer å se store rabatter på under årets store salg.

Black Friday nærmer seg med stormskritt – de aller første rabattene har faktisk allerede begynt å dukke opp. Hvis du er på utkikk etter en ny telefon og ønsker en modell med kraftige kameraer, finnes det et par modeller du kan følge med på.

I dag finnes det avanserte flaggskip som utmerker seg på kamerafronten, uavhengig av om du bruker iOS eller Android, og vi forventer å se fine rabatter på noen av fjorårets beste kameratelefoner fra de store merkene. Hvis du ikke føler at du trenger det absolutt nyeste, er fjorårets flaggskip fra giganter som Samsung, Apple og Xiaomi fortsatt blant de beste kameratelefonene du kan kjøpe. I disse dager lover teknologigigantene også opptil 7 år med oppdateringer for telefonene sine, så selv om du velger en modell fra i fjor, vil den være fremtidssikker i mange år fremover.

Kameratelefoner på flaggskipnivå kan være veldig dyre, men vi anbefaler på det sterkeste at du vurderer en av modellene vi lister opp i denne artikkelen – de håndterer alt de fleste brukere trenger med glans og vil mest sannsynlig dukke opp til mye rimeligere priser under Black Friday.

Kameramobil fra Apple

Apple iPhone 16 Pro og Pro Max er fortsatt enormt kraftige kameratelefoner. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Apple iPhone 16 Pro & Pro Max Et godt valg for de som ønsker å ta realistiske bilder. Our expert review: Spesifikasjoner Lansert: september 2024 Kåret til: Beste kameratelefon for fotografer Dagens beste tilbud 10 990 NOK hos Talkmore NO (128GB) 15 675 NOK hos ComputerSalg (256GB) 15 977 NOK hos ComputerSalg (256GB) 16 261 NOK hos CDON NO (256GB) Grunner til å kjøpe + Nya Camera Control ger iPhone en avtryckarknapp + Mer anpassningsbara foton än någon tidigare iPhone Grunner til ikke å kjøpe - Inget Pro-läge för Kamera-appen - Camera Control-fokus fungerar ännu inte

iPhone-fans bør se etter Black Friday-rabatter på iPhone 16 Pro og 16 Pro Max, som markerer et ambisiøst satsing på mobilkameraer fra Apple. I stedet for flere objektiver introduserte Apple en ny kamerakontrollknapp med disse modellene, som gir bedre kontroll over zoom, fokus og mer.

De to modellene tar imponerende bilder og ble kåret til beste kameratelefon for fotografer av TechRadar-teamet, helt til de ble erstattet av sine nyeste søsken i iPhone 17-serien. De tar naturlige og detaljerte bilder på alle zoomnivåer, uten å se databehandlede ut. Videomodusen har også fått et stort løft med en ny 4K/120fps-modus, som leverer filmatiske slowmotion-klipp i høyeste kvalitet.

Nå som den nye iPhone 17-serien er på markedet, ventes prisene på iPhone 16-serien å falle betydelig – så vi forventer å se fine rabatter på den under årets Black Friday.

Kameramobil fra Samsung

Samsung Galaxy S24 Ultra er en kraftig Android-telefon med førsteklasses kameraer. (Image credit: Future / Roland Moore-Colyer)

Samsung Galaxy S24 Ultra Samsungs kraftpakke fra 2024 er fortsatt blant de beste på markedet. Our expert review: Spesifikasjoner Lansert: januar 2024 Kåret til: Beste kameratelefon for influensere Dagens beste tilbud 8 490 NOK hos Talkmore NO (256GB) 8 490 NOK hos Talkmore NO (256GB) 8 490 NOK hos Talkmore NO (256GB) 12 689 NOK hos CDON NO (12GB RAM) Grunner til å kjøpe + Bättre prestanda och batteritid än någonsin tidigare + Bra kameror förbättrar fotokvaliteten jämfört tidigare modell + Titanram och slitstarkt Gorilla Armour-glas Grunner til ikke å kjøpe - Stor och tung – titan hjälpte inte med det - Många nya funktioner är gömda under krångliga menyer

For Android-brukere er Samsungs flaggskip Ultra blant de beste kameratelefonene du kan kjøpe. På vår toppliste over de beste kameratelefonene kåret vi den nyeste Samsung Galaxy S25 Ultra til den beste kameratelefonen for influencere, noe som sier litt!

Få daglig innsikt, inspirasjon og tilbud i innboksen din Registrer deg for siste nytt, anmeldelser, meninger, toppteknologiske tilbud og mer. Kontakt meg med nyheter og tilbud fra andre Future-merker Motta e-post fra oss på vegne av våre pålitelige partnere eller sponsorer

Men du trenger ikke den aller nyeste modellen for å få førsteklasses kameraer fra Samsung. Galaxy S24 Ultra er fortsatt en av de mest komplette kameratelefonene du kan kjøpe. Med den får du et 200 MP hovedkamera, et 50 MP telefotokamera med 5x optisk zoom, et 10 MP 3x telefotokamera og til slutt et 12 MP ultravidvinkelkamera som gir sterke resultater over hele zoomområdet. Galaxy AI hjelper også med alt fra AI-zoom til bilderedigering. Den har også en innebygd S Pen, en 6,8-tommers skjerm som topper 2600 nits og er beskyttet av Corning Gorilla Armor, så i tillegg til utmerkede kameraer får du en telefon som yter helt topp på andre fronter også.

Modellen er lovet syv år med Android- og sikkerhetsoppdateringer, noe som gjør den ekstra interessant som et langtidskjøp. Samsungs Ultra-modeller er vanligvis blant de dyreste modellene du kan kjøpe, men nå som Galaxy S25-serien er ute, venter vi store priskutt på S24 Ultra under årets Black Friday.

Kameramobil fra Xiaomi

Xiaomi 14 Ultra bør ikke overses – den har blant de beste kameraene du kan få på en mobiltelefon! (Image credit: Future / Roland Moore-Colyer)

Xiaomi 14 Ultra Ikke vær redd for å prøve et nytt merke – Xiaomi dominerer på kamerafronten. Our expert review: Spesifikasjoner Lansert: våren 2024 Kåret til: Kongen av kameratelefoner Grunner til å kjøpe + Utrolige kameraer + Design av høy kvalitet + Programvare med god tilpasningsevne Grunner til ikke å kjøpe - Litt klønete å håndtere - Dyr

Xiaomi er kanskje ikke det vanligste mobilmerket i det norske markedet, men ikke vær redd for å prøve et nytt merke – Xiaomi lager noen av de beste kameratelefonene du kan få tak i!

Til tross for at den ble erstattet av en nyere modell i 2025, er Xiaomi 14 Ultra fortsatt en drømmetelefon for mobilfotografer. Sammen med Leica får du et firekamerasystem der alle fire kameraene er 50 MP, med en 1-tommers sensor (LYT-900) i hovedkameraet og trinnløs variabel blenderåpning, samt 75 mm «flytende» telefoto og 120 mm periskoptelefoto for stabil zoom fra 12–120 mm. Resultatet er naturtro bilder uavhengig av fotomodus.

Andre spesifikasjoner inkluderer en 6,73-tommers LTPO AMOLED med 1440p-oppløsning, adaptiv 1–120 Hz oppdatering og opptil rundt 3000 nits på topp. Innvendig drives telefonen av Snapdragon 8 Gen 3. Dette gjør 14 Ultra like sterk for video og foto, så vel som daglig bruk, og den vil beholde flaggskipfølelsen sin selv i 2025.

Xiaomi har også forbedret oppdateringspolicyen sin med opptil fire store Android-oppdateringer og seks år med sikkerhetsoppdateringer – slik at du vil kunne bruke den i lang tid fremover. Nå som Xiaomi 15-serien er lansert, venter vi oss ekstra fine Black Friday-rabatter på 14 Ultra-modellen.

Kameramobil fra Google

(Image credit: Philip Berne / Future)

For de som liker å redigere bildene sine og ønsker virkelig allsidige kameraer av høy kvalitet, er toppmodellene i Google Pixel-serien det rette valget. Disse telefonene kombinerer kraftig kameramaskinvare med markedsledende AI-funksjoner for fotomoduser og redigering.

Vi så nylig lanseringen av den nyeste Pixel 10-serien, men Google Pixel 9 Pro og Pro XL fortsetter å være sterke valg for de som ønsker topp kvalitet uten å betale for den aller nyeste generasjonen. Begge modellene drives av Tensor G4-prosessoren og har et identisk kameraoppsett bestående av et 50 MP hovedkamera, 48 MP ultravidvinkel og 48 MP teleobjektiv med 5× optisk zoom og opptil 30× Super Res Zoom.

Skjermen er LTPO-OLED med en adaptiv oppdateringsfrekvens på opptil 120 Hz, og Pro XL tilbyr en større 6,8-tommers skjerm og et større batteri, noe som gjør telefonene perfekte for filmer og multitasking.

Som med de andre telefonene i denne artikkelen, vil Google holde disse telefonene oppdatert i lang tid fremover. Selskapet har lovet minst syv år med Android- og sikkerhetsoppdateringer, noe som gjør dem fremtidssikre.

Siden de har blitt fulgt av etterfølgere, forventer vi å se noen fine rabatter og tilbud på Pixel 9 Pro og Pro XL denne Black Friday.