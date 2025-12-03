Den nyeste Android 16-oppdateringen har kommet – her er de 7 viktigste funksjonene

Android 16 fikk sin debut så sent som i juni, men enda en stor Android-oppdatering har nettopp landet.

Den ligger fortsatt under Android 16-banneret, men det er ganske mye i denne nye programvarepakken, inkludert diverse AI-funksjoner, nye tilpasningsalternativer, foreldrekontroller og forbedringer av tilgjengelighet.

Nedenfor har vi beskrevet syv av de viktigste nye funksjonene, som til sammen sannsynligvis vil gjøre denne oppdateringen verdt å laste ned umiddelbart.

Merk imidlertid at den akkurat nå bare rulles ut til kvalifiserte Pixel-enheter – hvis du har en telefon fra et annet merke, må du vente lenger, og siden andre selskaper har gitt sine egne varianter av Android, er det ingen garanti for at du får disse spesifikke funksjonene.

1. AI-drevne varslingssammendrag

(Image credit: Google)

Hvis du noen gang føler deg overveldet av meldinger og andre varsler, kan Androids nye AI-drevne varslingssammendrag være til stor hjelp.

Dette er i utgangspunktet identisk med funksjonen «Oppsummer varsler» på iOS. Med andre ord bruker den AI til å kondensere innholdet i meldinger og andre varsler, slik at du kan få hovedpoengene i dem med et raskt blikk, uten å måtte lese alle 50 nye meldinger i den gruppechatten, eller et tekstavsnitt som kunne ha vært en enkelt setning.

Som med den lignende funksjonen på iOS, kan dette selvfølgelig noen ganger gjøre ting feil eller mangle kontekst, så hvor mye du vil kunne stole på det gjenstår å se. Men om ikke annet, bør det gi deg en klarere ide om hvor raskt et gitt varsel krever din oppmerksomhet.

2. Organisering av varsler

(Image credit: Google)

Disse AI-drevne sammendragene er ikke de eneste endringene som kommer til varsler. Denne oppdateringen gjør dem også bedre organisert ved å gruppere og dempe varsler med lavere prioritet, som nyheter og kampanjer.

Du vil nå se varsler med høy prioritet (som meldinger fra kontakter) øverst i varslingspanelet. Under dette vil du se grupperte varsler for ting med lavere prioritet, som du kan trykke på for å utvide og lese, eller bare ignorere.

3. Forbedret tilpasning

(Image credit: Google)

Denne siste Android 16-oppdateringen gir også noen forbedringer innen tilpasning, inkludert tilpassede ikonformer, slik at du kan få ikonene på startskjermen til å skille seg ut og gjenspeile preferansense din bedre.

I tillegg, hvis du gir ikonene dine et tema, vil dette temaet nå automatisk bli brukt på tvers av appene dine for et mer konsistent utseende. Og det er endringer i det mørke temaet, der dette nå mørkere de fleste lyse apper – inkludert de som ikke har et innebygd mørkt tema. I prosessen bør dette også forbedre telefonens batteritid, ettersom det mørke temaet bruker mindre batteri.

4. Foreldrekontroller

(Image credit: Google)

Det finnes nå også en foreldrekontrollseksjon i hovedinnstillingsmenyen på Pixel-telefoner. Du kan beskytte disse kontrollene med en PIN-kode, og de lar deg begrense daglig skjermtid, angi nedetidsplaner for å sikre at barna får en hel natts søvn uten distraksjoner fra smarttelefonen, og du kan begrense tiden du bruker på bestemte apper, eller blokkere apper helt.

Det er også enkelt å justere disse grensene når som helst – legge til ekstra minutter når en tidsgrense er nådd, eller forlenge tiden før tilgang til telefonen eller en app gis igjen.

5. Call Reason

(Image credit: Google)

Call Reason er en ny funksjon som for øyeblikket er i betaversjon og kommer snart, men den er verdt å fremheve nå, siden den høres nyttig ut.

Med denne funksjonen kan du flagge en samtale til en lagret kontakt som «haster» (når du bruker Googles telefonapp), og hvis du gjør det, vil mottakeren se at det er haster på skjermen, og hvis de går glipp av samtalen, vil det også stå «haster» i samtaleloggen. Slik vet de at de skal svare hvis mulig, og ringe tilbake så snart som mulig hvis de går glipp av den.

6. Svindelsjekk med Circle to Search

(Image credit: Google)

Det finnes svindel overalt i disse dager, men det finnes også stadig flere verktøy for å oppdage svindel, og et slikt nytt verktøy har kommet til Circle to Search.

Hvis du nå bruker Circle to Search på noe du mistenker kan være svindel – for eksempel en mistenkelig tekstmelding – vil du se en AI-oversikt som forteller deg om det sannsynligvis er svindel eller ikke, og gir deg råd om hvilke skritt du bør ta videre.

7. Forbedringer av tilgjengelighet

(Image credit: Google)

Denne nye oppdateringen inkluderer også diverse forbedringer av tilgjengelighet som kan vise seg å være svært nyttige for noen.

Disse inkluderer ting som enklere klikking hvis du har en mus koblet til Android-enheten din; muligheten til å bruke Smart Dictation med Gemini for å skrive og redigere teksten din ved hjelp av naturlige kommandoer, for eksempel «gjør den kortere»; oppgraderinger til Guided Frame, som betyr at den nå kan bruke Gemini til å gi en mer beskrivende forståelse av hva som er i kameraets synsfelt; og muligheten til å starte Voice Access ved å be Gemini om å starte den.

I tillegg er Fast Pair nå tilgjengelig for Demant-høreapparater, mens de som er laget av Starkey vil få Fast Pair tidlig i 2026.