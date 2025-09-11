9 skjulte iPhone 17-funksjoner Apple ikke nevnte – og det er både gode og dårlige nyheter

Apple introduserte sin iPhone 17-serie på gårsdagens Awe Dropping-arrangement

Mange nye funksjoner ble avduket under showet

Men det var flere viktige endringer som ikke fikk noen omtale.

Apples «Awe Dropping»-arrangement markerte lanseringen av den nye iPhone 17-serien, pluss den utrolig slanke iPhone Air.

Men selv om Apple avslørte alt om nesten alle aspekter ved disse enhetene, var det fortsatt mange detaljer de ikke annonserte på scenen – her er noen av de mest interessante, men skjulte nye funksjonene i iPhone 17-serien.

Raskere lading …

Ved siden av iPhone 17 har Apple også lansert en ny «Dynamic» strømadapter. Den er klassifisert for 40 W strømforsyning, men den kan dynamisk økes til 60 W i korte perioder. Dette gjør at iPhone 17, iPhone 17 Pro og iPhone 17 Pro Max kan lades opptil 50 % på rundt 20 minutter – en forbedring fra de 30 minuttene du får med iPhone 16-serien.

iPhone 17-enhetene støtter også 25 W Qi2.2 trådløs lading, noe som betyr at du ikke trenger en MagSafe-lader for å nå disse hastighetene – alt kompatibelt tredjepartstilbehør kan nå også oppnå disse hastighetene.

– men ikke til iPhone Air

(Image credit: Apple)

Selv om forbedringene ovenfor gjelder for iPhone 17, iPhone 17 Pro og iPhone 17 Pro Max, går dessverre iPhone Air glipp av dette. For det første er den begrenset til 20 W MagSafe- og Qi2-ladehastigheter i stedet for 25 W, som du får med alle andre modeller.

I tillegg til det er iPhone Airs hurtigladehastigheter lavere enn hos søsknene: du vil nå 50 % etter 30 minutter, ikke 20 minutter.

MagSafe-batteriet er tilbake

MagSafe-batteriet klikkes magnetisk på iPhonen din for å lade den trådløst. Dette tilbehøret fungerer bare magnetisk med iPhone Air, ettersom kamerablokkene på iPhone 17-modellene er i veien, noe som betyr at de ikke er kompatible.

Få daglig innsikt, inspirasjon og tilbud i innboksen din Registrer deg for siste nytt, anmeldelser, meninger, toppteknologiske tilbud og mer. Kontakt meg med nyheter og tilbud fra andre Future-merker Motta e-post fra oss på vegne av våre pålitelige partnere eller sponsorer

Når det er sagt, er MagSafe-batteriet teknisk sett kompatibelt med andre enheter. Selv om iPhone Air er den eneste iPhonen den fungerer med, sier Apple at den kan brukes til å «lade mindre tilbehør via USB-C». Apple spesifiserte ikke hvilket tilbehør den fungerer med, men vi forventer at den skal kunne fungere som en batteripakke og drive alle enheter som lades via USB-C.

Bekjempelse av spionprogrammer og hackere

(Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Apple er het på sikkerhet, og det fortsetter i iPhone 17-serien. I et blogginnlegg forklarte Apple hvordan disse telefonene kommer med en funksjon kalt Memory Integrity Enforcement (MIE), som er utviklet for å beskytte mot minnekorrupsjon.

Disse sårbarhetene utnyttes ofte av avansert spionprogramvare som brukes på nasjonalt nivå. Selv om det betyr at de fleste iOS-brukere ikke vil bli målrettet, vil noen definitivt bli det. For å sette en stopper for dette legger Apples MIE til skjulte tagger til hver minneblokk i iPhone. Hvis noe vil bruke det minnet, men ikke samsvarer med den skjulte taggen, vil det bli blokkert, noe som øker kostnadene for vellykkede spionprogramteknikker betydelig og holder iPhonen din tryggere enn noensinne.

En løsning for skjermflimmer

Apple bruker pulsbreddemodulasjon (PWM) for å kontrollere lysstyrken på iPhonen din, og det fungerer ved å raskt flimre LED- eller OLED-piksler av og på. Dette forårsaker ubehag for noen brukere i form av hodepine og belastning på øynene, men iPhone 17 Pro har en måte å fikse det på.

Denne iPhonen har en tilgjengelighetsinnstilling som lar deg deaktivere PWM hvis du vil. Ifølge MacRumors har den bare blitt observert i iPhone 17 Pro så langt, men den kan bli utvidet til andre enheter i serien.

Merkbar varme

(Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Du har kanskje lagt merke til at iPhone 17 Pro og iPhone 17 Pro Max har droppet titanrammene som fjorårets telefoner hadde, og i stedet byttet til aluminium. Apple nevnte endringen arrangementet sitt, men oppga ingen grunn.

Den mest sannsynlige årsaken er varmespredning. Aluminium er langt mer varmeledende enn titan, noe som betyr at det kan spre høye temperaturer mye raskere og mer effektivt. Kombinert med det nye dampkammeret i iPhone 17 Pro-enhetene, bør dette hjelpe dem å holde seg kjøligere enn noen gang når de kjører de kraftige nye A19 Pro-brikkene.

FineWoven er ikke død ennå

Apples FineWoven-deksler skapte oppstyr da de ble lansert sammen med iPhone 15-serien, og ikke på en god måte, ettersom produktene var utsatt for slitasje og misfarging som raskt forringet utseendet og følelsen. Men selv om Apple ikke har lansert noen nye FineWoven-deksler – og ser ut til å ha erstattet dem med et nytt TechWoven-alternativ – lever FineWoven videre.

Det fikk ingen omtale på iPhone 17-arrangementet, men Apple har lansert et nytt sett med MagSafe-lommebøker og AirTag-nøkkelringer laget av FineWoven, noe som tyder på at rapporter om materialets død er sterkt overdrevet.

Ikke mmWave til alle

(Image credit: Apple)

Apple viste stolt frem C1X-brikken sin på iPhone 17-arrangementet, og dette modemet driver 5G-tilkoblingen som alle nye iPhones leveres med. Men det var én ulempe som Apple glemte å nevne.

Det er at iPhone Air mister mmWave-funksjonalitet. C1X inkluderer mmWave i iPhone 17, iPhone 17 Pro og iPhone 17 Pro Max, og dette gir raskere hastigheter sammenlignet med vanlig 5G, men Apples tynneste og letteste telefon går glipp av dette.

Totrinns overføringsrater

Vil du ha de raskeste overføringshastighetene når du sender filer via USB-C? Da bør du holde deg til iPhone 17 Pro og iPhone 17 Pro Max. Selv om disse enhetene tilbyr USB 3-hastigheter på opptil 10 Gbps, er iPhone 17 og iPhone Air langt mer restriktive.

Det er fordi de er begrenset til USB 2-hastigheter, som når opp på 480 Mbps. Det vil resultere i langt lavere overføringshastigheter når du bruker kabel.