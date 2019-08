Xiaomi tar patent på telefon med solcellepanel på baksiden

Xiaomi har sendt inn en patentsøknad til WIPO (World Intellectual Property Office) på en smarttelefon med solcellepanel på baksiden.

Xiaomi har bygget seg opp til å bli en av de store aktørene på mobiltelefonmarkedet, og nå prøver de seg på noe ganske nytt – nemlig en telefon med solcellepanel på baksiden.

Det er LetsGoDigital som melder om dette, og telefonen på bildene ser ut til å ha en heldekkende skjerm helt uten hull eller hakk til kamera. En mulighet er at den blir utstyrt med et popup-kamera, men det er i hvert fall ikke noe som fremkommer av skissene.

Det går også rykter om at Xiaomi jobber med en løsning der kameraet bygges inn i skjermen, men det er ikke nødvendigvis noe som vil dukke opp i en slik modell. Derimot er det sannsynlig at den får fingeravtrykkleser innebygget i skjermen, siden hele baksiden er dekket av solcellepaneler.

Utfordringen er nok å lage et panel som leverer nok strøm til å drive en telefon, eller i det minste forlenge batteritiden nok til at løsningen er verdt det. I og med at utviklingen de siste årene har gått mot stadig mer strømgjerrige komponenter, inkludert både prosessorer og skjermer, så kan være at flere produsenter etter hvert vil ansett dette som en løsning som kan fungere i praksis.

Vi skal i hvert fall holde deg oppdatert på alt som skjer på denne fronten, og vi venter i spenning på å se når Xiaomi eventuelt bringer en slik telefon til markedet.