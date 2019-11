Xiaomi, potrebbe arrivare uno smartphone a energia solare

Xiaomi ha registrato dei brevetti su WIPO (World Intellectual Property Office) per uno smartphone con un pannello solare sul retro. Xiaomi è ormai un'azienda affermata a livello mondiale per la produzione degli smartphone. L'arrivo di un possibile smartphone con pannello solare è una cosa nuova, per la quale non sono stati condotti molti test finora, sebbene alcune aziende stiano lavorando per cercare soluzioni più ecosostenibili.

Secondo un rapporto di LetsGoDigital, lo smartphone delle bozze ha un design full-screen privo di notch. Potrebbe avere una fotocamera frontale a scomparsa, anche se ancora non è certo. A giudicare dai disegni, in realtà, non sembra ci sia una porta per un eventuale modulo a scomparsa.

Immagine 1 di 2 (Image credit: LetsGoDigital) Via: LetsGoDigital Immagine 2 di 2 (Image credit: LetsGoDigital) Via: LetsGoDigital

Si sta anche parlando del fatto che Xiaomi stia sviluppando una fotocamera da integrare nei display, ma non ci aspettiamo che questa diventi una parte del futuro smartphone con pannello solare. La cosa sicura è che sembra ci sarà un sensore per le impronte digitali integrato nel display, dato che la scocca è per buona parte coperto da pannelli fotovoltaici.

Ora viviamo in un'epoca storica in cui l'utilizzo dello smartphone è cresciuto di quattro volte, quindi anche la tecnologia delle batterie viene costantemente perfezionata per garantire un utilizzo sempre migliore.

In ogni caso, i pannelli solari per gli smartphone sono una cosa che non è mai stata messa alla prova. Ora le aziende si stanno concentrando su nuove innovazioni, e noi speriamo che Xiaomi decida di mettere questo dispositivo sul mercato.

Terremo gli occhi aperti per seguire eventuali sviluppi, quindi tenete questa pagina monitorata.