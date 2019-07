Xiaomi, ancora più prodotti in Italia

Xiaomi di recente ha fatto parlare di sé con la presentazione del Mi A3, e poco prima con lo Xiaomi Mi 9T. Come molti sanno però questa azienda non fa solo smartphone, anzi ci sono già molti prodotti Xiaomi disponibili in Italia. E la lista è stata appena ingrandita.

Mi Handheld Vacuum Cleaner

Con l''ovvio obiettivo di essere ovunque, nei negozi e nelle case, Xiaomi ha deciso di portare in Italia il proprio aspirapolvere wireless. Non si tratta di un concentrato di tecnologia e prestazioni come il Dyson V11 Absolute, ma è sicuramente un prodotto interessante. E sopratutto meno costoso rispetto ai concorrenti più famosi.

Il Mi Handheld Vacuum Cleaner ha una batteria da 2500mAh che, secondo l'azienda, garantisce un'autonomia di 30 minuti. Il motore da 100.000 gira ha 9 cicloni di aspirazione, e nella confezione sono inclusi 4 accessori. Il prezzo indicato è 249,99 euro, ed è già disponibile su Amazon.

Mi Air Purifier 2H

Nelle nostre case l'aria a volte non è della migliore qualità, e per questo molti scelgono di usare un depuratore. È particolarmente utile per chi soffre di qualche allergia, perché rimuove la maggior parte delle particelle restituendoci un'aria "pulita".

Il Mi Air Purifier 2H può eliminare il 99,97% della particelle, integra sistemi per l'analisi dell'aria in tempo reale e si può controllare con Google Home o Amazon Alexa.

Mi Air Purifier 2H Il Mi Air Purifier 2H è disponibile su Amazon a 149 euro spedizione compresa. Elimina il 99,97% delle particelle e purifica 260 metri cubi d'aria ogni ora. Si può controllare tramite comandi vocali. Vedi offerta

Mi Bedside Lamp 2

Tra le novità di Xiaomi c'è anche la classica abat-jour, la lampada da mettere sul comodino. La Mi Bedside Lamp 2 è un oggetto smart, con una lampadina RGB che si può impostare su 16 milioni di colori. Oltre che con la voce, la si può controllare con i comandi touch integrati

Mi Bedside Lamp 2 La Mi Bedside Lamp 2 sarà ufficialmente disponibile in Italia dal 29 agosto, ma potete già trovarla su Amazon a 50 euro circa. Vedi offerta

Mi True Wireless Earbuds

Se state cercando i migliori auricolari True Wireless, forse non avete mai sentito parlare degli Mi True Wireless Earbuds. Se ne trovano due diverse versioni, quella dell'anno scorso costa poco più di 30 euro e rappresenta davvero un ottimo affare.

E poi ci sono le Mi Airdots PRO, degli auricolari True Wireless che si propongono, anche esteticamente, come alternative alle Apple AirPods (2019). In verità non offrono le stesse prestazioni del prodotto Apple, ma d'altra parte potete averle a 80 euro - compresa la custodia.