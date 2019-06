Xiaomi, tutti i prodotti disponibili in Italia.

Xiaomi è attualmente uno dei marchi più venduti in Italia. Con l'arrivo di Mi 9T, l'ultimo modello di smartphone del produttore cinese, abbiamo deciso di raccogliere in un'unica lista tutto quello che potete trovare ufficialmente nel nostro paese. Non stupitevi se non ci troverete solamente smartphone o smartwatch, la varietà di prodotti si sta facendo veramente ampia.

Se quindi siete alla ricerca del miglior rapporto qualità/prezzo, oppure siete grandi fan del marchio Xiaomi e non volete farvi sfuggire nessun prodotto, consultate la nostra guida qui sotto. Cercheremo di tenerla aggiornata con tutte le ultime uscite, in modo da non farvi sfuggire nulla.





Smartphone

Smartwatch e Smartband

Cuffie. auricolari e speaker

Accessori Smartphone

Domotica

Veicoli e molto altro

È possibile acquistare i prodotti non soltanto su Amazon e sullo store online ufficiale, ma anche nei negozi fisici Mi Store ad Arese, Novate Milanese, Venezia, Marcianise e Roma Valmontone. Anche alcune catene di supermercati come Carrefour, Auchan, Esselunga e Il Gigante oppure nelle più grandi catene di elettronica come Unieuro, Euronics, Trony, Expert e Mediaworld.

Per quanto vi sia sembrata lunga questa lista, non è ancora completa e mancano all'appello moltissimi prodotti esclusiva del mercato cinese. Trattandosi quindi di un catalogo in continua evoluzione, sia per le nuove uscite, che per prodotti usciti da tempo, ma resi disponibili in Italia solo in secondo momento, vi invitiamo ancora una volta a tornare su questa pagina per non perdervi gli aggiornamenti.