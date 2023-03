Recensione Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G

Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G è uno smartphone di fascia media molto valido, in grado di offrire un’esperienza fotografica di tutto rispetto e una grande autonomia. Ha un design imperfetto, ma soprattutto non riesce ad essere davvero superiore rispetto a concorrenti che costano meno.

Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G è un nuovo smartphone di fascia media, nonché un nuovo membro di una serie di smartphone sempre molto apprezzata. La serie Redmi Note infatti è un punto di riferimento ormai da anni, e il nuovo modello cerca di confermare la tradizione. Ci riesce solo in parte però, e le alternative di altre marche non mancano.

Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G - Recensione breve

(Image credit: Valerio Porcu)

Lo Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G è l’ultimo nato in casa Xiaomi ed è senza dubbio uno smartphone economico molto interessante. Per circa 400 euro (prezzo promozionale) avrete infatti un’ottima combinazione di design e hardware, con una fotocamera in grado di soddisfare quasi ogni esigenza.

Il design è moderno, con bordi piatti piacevoli da vedere e da usare. Peccato per il frame in plastica, sintomo di una crisi che ancora non riusciamo a sorpassare. Più che quello, comunque, potrebbe non piacervi il fatto che è uno smartphone piuttosto scivoloso, e che si sporca facilmente. La copertura in Gorilla Glass aiuta a stare più tranquilli ma usare una custodia è praticamente obbligatorio. Se non altro ha dimensioni relativamente compatte, che lo rendono abbastanza facile da maneggiare.

Avrete a disposizione una fotocamera principale di ottima qualità che, grazie anche a un software molto valido, vi permetterà di creare belle fotografie quasi senza sforzo, in una varietà di situazioni. Purtroppo gli obiettivi secondari non sono molto convincenti, e crediamo che potrebbero essere utili solo di tanto in tanto, in situazioni molto particolari dove non la fotocamera principale proprio non è adeguata. Molto buona anche la fotocamera frontale, con cui sono riuscito a fare ottimi selfie.

Le prestazioni sono in linea con le aspettative in questa fascia di prezzo, con il Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G che si dimostra uno smartphone fluido e abbastanza reattivo. Anche se non proprio al top come prestazioni, ci è piaciuta molto l’autonomia; usandolo in modo non troppo intenso si può arrivare a usarlo anche per due giorni.

Xiaomi, come già con altri modelli precedenti, anche in questo caso promette aggiornamenti Android per almeno tre anni, e cinque anni di supporto per gli aggiornamenti di sicurezza.

Considerato l’insieme, Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G rappresenta una buona offerta per circa 400 euro, ma fatica a distinguersi dai concorrenti. Ci sono infatti alternative molto convincenti, come Honor 70, Pixel 6a o Samsung Galaxy A53. Sono tutti modelli leggermente più vecchi rispetto al nuovo Redmi, ma sono equivalenti o superiori per caratteristiche - e spesso li trovate a cifre inferiori.

Di conseguenza, il Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G si conferma uno smartphone eccellente che tuttavia è difficile da consigliare, proprio perché esistono alternative più o meno equivalenti che costano un po’ meno.

Prezzo e disponibilità

(Image credit: Valerio Porcu)

Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G è disponibile da Marzo 2023, in tre diverse colorazioni e due varianti diverse per RAM. Il prezzo di listino indicato da Xiaomi è pari €399,99 e 449,99, rispettivamente per le versioni 6/128GB e 8/128GB.

Al momento tuttavia potete prenderlo su mi.com sfruttando l’offerta di lancio (Si apre in una nuova scheda), per cui andrete a pagare, per le due versioni rispettivamente, a € 379,90 ed €399,90.

Considerando le alternative più sensate, Samsung Galaxy A53 (8/128) si trova a circa €360. Pixel 6a si trova ormai intorno ai 350 euro (Si apre in una nuova scheda), mentre l’Honor 70 costa più o meno quanto il nuovo Redmi.

Design

(Image credit: Valerio Porcu)

Redmi Note 12 Pro 5G ha un design relativamente ordinario ma è sicuramente moderno. Con i suoi bordi piatti, infatti, ha sicuramente un look accattivante, che fa passare in secondo piano la vaga somiglianza con iPhone.

I bordi piatti non sono l’unico elemento degno di nota. C’è anche la parte posteriore in vetro che, almeno nel caso del modello nero che abbiamo provato, esteticamente è bello per i primi due minuti. Dopo si riempie di impronte digitali e diventa tremendo. E dopo ancora vorrete metterci la custodia perché è decisamente troppo scivoloso. Il formato compatto assicura una presa più o meno salda, ma la finitura del Redmi Note 12 Pro 5G comunque non è delle migliori.

In ogni caso, è uno smartphone abbastanza comodo da tenere in mano, grazie anche a uno schermo relativamente piccolo e a un peso relativamente contenuto. “Leggero e maneggevole” può sembrare strano per uno smartphone che pesa 187 grammi e misura 163 x 76 x 8 mm. Fino a poco tempo fa sarebbe stato un “padellone”, ma oggi come oggi risulta agile da tenere in mano, e almeno di tanto in tanto si può persino pensare di usarlo con una mano sola. Evidentemente negli ultimi anni ci siamo abituati a misure diverse, e oggi questo taglio non sembra più tanto grande.

Frontalmente il Redmi Note 12 Pro 5G vanta cornici davvero molto sottili, e grazie a questo aspetto si ha un aspetto che è quasi tutto schermo sicuramente molto piacevole. La cornice inferiore è un po’ più spessa delle altre però, andando a creare un “mento” non proprio bello, ma ci si può convivere.

Il sensore per impronte digitali è integrato nel pulsante di accensione, una scelta del tutto comune in questa fascia di prezzo; durante la nostra prova, ha funzionato in modo impeccabile. La fotocamera frontale è inserita in un foro nello schermo, in posizione centrale. Anche qui tutto normale.

Vale la pena sottolineare che il Redmi Note 12 Pro 5G, insieme a tutta la linea Redmi Note 12, vanta la certificazione IP53. Non siamo ai livelli dei top di gamma, che hanno IP68, ma lo smartphone è al sicuro in caso di schizzi accidentali. Un buona prima volta per Redmi. A proposito di protezione, il Gorilla Glass 5 è presente sia dietro sia davanti, ma è comunque consigliabile usare una custodia.

Nell’insieme, Redmi Note 12 Pro 5G vanta un design ordinario ma convincente, in grado di offrire sia un buon livello estetico sia una buona resistenza.

Schermo

(Image credit: Future)

Sul Redmi Note 12 Pro 5G Xiaomi troviamo uno schermo da 6,67” AMOLED da 120 Hz, compatibile con Dolby Vision e HDR 10+ e con la certificazione Netflix. Si tratta di uno schermo eccellente, qualcosa che non è proprio all’ordine del giorno in questa fascia di prezzo. Sicuramente una gran bella qualità da tenere in considerazione al momento dell’acquisto.

È senza dubbio un display fantastico per guardare le proprie foto, più che adatto anche a chi è un po’ più esigente in termini di resa fotografica, e magari ama dilettarsi di fotoritocco in mobilità. Ed è ottimo anche per guardarsi una serie TV o un film, magari in treno o durante la pausa pranzo.

La luminosità massima, fino a 900 nits in modalità automatica, assicura poi una visibilità eccellente anche in condizioni di luce non ottimali.

D’altra parte, è vero anche che schermi di questo livello, in questa fascia di prezzo, oramai sono più o meno all’ordine del giorno, e non destano particolari sorprese.

Fotocamera

Scheda Tecnica Ecco le specifiche dello MODELLO arrivato alla redazione di Techradar per la recensione CPU: Mediatek Dimensity 1080 (MT6877V)

RAM: 8GB

Schermo: 6,67”, AMOLED, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+

Storage : 128GB UFS 2.2

Fotocamera posteriore: 50MP (Sony IMX766, f/1.9, 1/1.56", 1.0µm, OIS) + 8 MP (f/2.2, ultrawide, 1/4", 1.12µm) + 2 MP (f/2.4, macro). Video fino a 4K/30FPS

Fotocamera anteriore: 16 MP (f/2.5)

Peso: 187g

Dimensioni:163 x 76 x 8 mm

Batteria: 5000 mAh, caricatore da 67W nella scatola

In questa fascia di prezzo non mi aspetto molto dalla fotocamera dello smartphone. O meglio, mi aspetto che il sensore principale permetta di fare ottime fotografie di giorno e fotografie che siano almeno “buone” con poca luce. E devo dire che Redmi note 12 pro 5g non delude, su queste premesse.

Il sensore principale, hardware Sony che conosciamo apprezziamo, permette di creare immagini con dettagli e colori molto precisi, in praticamente ogni situazione. Anche nelle immagini molto contrastate, Redmi note 12 pro 5g riesce a tenere il rumore sotto controllo, e a preservare abbastanza bene i dettagli anche nelle zone in ombra.

Di sera, o comunque con poca luce, Redmi note 12 pro 5g riesce a tirare fuori fotografie che piaceranno alla maggior parte delle persone, con colori precisi e tanti dettagli anche nelle zone meno illuminate. Allo stesso tempo, il rumore resta sempre sotto controllo e l’immagine finita risulta piuttosto pulita - tranne che in situazioni estreme, di oscurità quasi totale. La modalità Notte in questi casi può essere di aiuto, ma bisogna tenere il telefono molto fermo e cambia poco rispetto alla modalità automatica: vorrete usarla solo in situazioni particolari.

Image 1 of 25 (Image credit: Valerio Porcu) (Image credit: Valerio Porcu) (Image credit: Valerio Porcu) (Image credit: Valerio Porcu) (Image credit: Valerio Porcu) (Image credit: Valerio Porcu) (Image credit: Valerio Porcu) (Image credit: Valerio Porcu) (Image credit: Valerio Porcu) (Image credit: Valerio Porcu) (Image credit: Valerio Porcu) (Image credit: Valerio Porcu) (Image credit: Valerio Porcu) (Image credit: Valerio Porcu) (Image credit: Valerio Porcu) (Image credit: Valerio Porcu) (Image credit: Valerio Porcu) (Image credit: Valerio Porcu) (Image credit: Valerio Porcu) (Image credit: Valerio Porcu) (Image credit: Valerio Porcu) (Image credit: Valerio Porcu) (Image credit: Valerio Porcu) (Image credit: Valerio Porcu) (Image credit: Valerio Porcu)

È notevole anche la capacità di messa a fuoco: Xiaomi infatti è riuscita a creare un telefono che mette a fuoco anche a pochi centimetri di distanza, il che permette di fare ritratti molto particolari o di avvicinarsi molto al soggetto e fare delle “quasi macro”. Facendo così, inoltre, si ottiene anche una sfocatura dello sfondo molto naturale, che probabilmente amerete anche più di quella che si ottiene con la funzione ritratto.

A proposito di Ritratto, Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G riesce a creare una bella sfocatura dello sfondo, ma c’è qualche imprecisione occasionale nella separazione tra lo fondo stesso e il soggetto principale. A volte, come spesso accade, il software fa pasticci e mischia le cose. In genere basta fare una seconda foto spostandosi un po’, ma non è sempre possibile.

L’applicazione è semplicissima, quasi basilare, e permette ai non esperti e ai cosiddetti “utenti generici” di scattare buone fotografie senza sforzi. Gli utenti più avanzati alla ricerca di un buon cameraphone dal prezzo accessibile, invece, troveranno tante impostazioni avanzate e una modalità Pro molto completa - per molti non sarà necessario scaricare applicazioni aggiuntive sul Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G.

Il riconoscimento AI della scena funziona abbastanza bene, ma ho notato che tende a generare colori meno precisi - occasionalmente troppo saturi. Sicuramente è uno strumento che vale la pena di usare, ma bisogna fare attenzione e tenere il risultato sotto controllo.

Come qualità, il sensore principale non ha molto da invidiare anche agli smartphone più costosi, ed è in grado di rivaleggiare con i top di gamma degli anni scorsi.

I sensori secondari da 8 e 2 megapixel, invece, lasciano un po’ il tempo che trovano. Volendo ci si può avvicinare a un soggetto e cogliere qualche dettaglio particolare, oppure si può tentare di usare il sensore macro per una migliore sfocatura dello sfondo. Ma quel poco che si guadagna non compensa la perdita di qualità, né un’immagine che, in generale, non è molto buona. Stessa cosa per il sensore ultrawide, che andrà ben se c’è la necessità di un’inquadratura più ampia e non è possibile fare qualche passo indietro; ma a parte certe situazioni particolari, potete considerare il Redmi note 12 pro 5g come uno smartphone dotato di una sola fotocamera posteriore - ma fortunatamente una di qualità piuttosto buona. Una situazione, comunque, comune a tutti i modelli in questa fascia di prezzo.

Più che buona anche la fotocamera frontale, con cui abbiamo creato selfie dai colori precisi e ricchi di dettagli. La modalità ritratto qui è 100% software, ma anche di ottima qualità.

Prestazioni e batteria

(Image credit: Valerio Porcu)

Benchmark Ecco i risultati ottenuti da redmi note 12 pro 5g nei nostri test GeekBench 6: 955 (single-core), 2.301(multi-core), 2.400 (OpenCL), 2.334 (Vulcan)

3D Mark: Wild Life 2.257 punti, Wild Life Extreme 563 punti

Consumo della batteria - Video Streaming, 1h, luminosità Max: 4%

Consumo della batteria - 3D Mark Gaming, 20 min, luminosità Max: 6%

Redmi note 12 pro 5g è uno dei molti smartphone moderni dotati di processore Mediatek - un nome che negli ultimi anni è diventato molto comune. Le ragioni sono semplici da capire: questi processori costano anche molto meno rispetto a quelli di Qualcomm, e riescono a offrire prestazioni comunque adeguate. Certo, le prestazioni sono comunque inferiori rispetto a processori Qualcomm comparabili, ma è una rinuncia che vale la pena di fare, se in cambio si ottiene un taglio sui costi - e quindi anche sul prezzo finale.

I benchmark ci dicono che Redmi Note 12 Pro 5g è uno smartphone più che adeguato ad affrontare le attività di tutti i giorni. L’interfaccia è fluida, e nel passare da un’app all’altra non abbiamo mai notato incertezze. Il tempo per aprire certe app può essere un po’ più lungo del solito (ma nemmeno tanto) e occasionalmente questo smartphone potrebbe sembrare un po’ meno fluido e scattante rispetto al potente Xiaomi 13 che ho provato qualche tempo fa. Ma per 400 euro Redmi note 12 pro 5g ha prestazioni del tutto ammirevoli. Se non avete esperienze con top di gamma recenti, sarà molto difficile notare che questo smartphone è leggermente più lento rispetto ad essi.

Concorrenza

Con un prezzo intorno ai 400 euro, Redmi note 12 pro 5g si colloca in mezzo a un’arena davvero piena di concorrenti. Può essere senz’altro uno dei migliori acquisti nella sua fascia di prezzo, a maggior ragione considerando che presto lo troverete a prezzi anche più bassi. Ma ci sono alcune ottime alternative, che potrebbero essere persino meglio.

(Si apre in una nuova scheda) Samsung Galaxy A53 Il Samsung Galaxy A53 è in cima alla nostra lista dei migliori smartphone economici (Si apre in una nuova scheda), per delle ottime ragioni. Ha un bel design e ottime fotocamere, e l’unico appunto che gli si può fare è una velocità di ricarica un po’ limitata. Ma per molti aspetti lo si può descrivere come un “Galaxy S22 Lite”, il che è davvero tutto dire. Leggi la nostra recensione Samsung Galaxy A53 (Si apre in una nuova scheda)

(Si apre in una nuova scheda) Google Pixel 6a Google PIxel 6a è uno smartphone fantastico, e ultimamente il suo prezzo è sceso intorno ai 350-370 euro. Crediamo che durerà poco, probabilmente fino a esaurimento scorte. Ma fino a quel momento questo potrebbe essere il migliore smartphone da comprare in questa fascia di prezzo. Leggi la nostra recensione Google Pixel 6a (Si apre in una nuova scheda)

(Si apre in una nuova scheda) Poco X5 Pro Poco X5 Pro è un altro smartphone Xiaomi, e ha come tale molte cose in comune con questo Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G, ma mette sul tavolo un sensore principale da 108MP (che non implica automaticamente foto migliori). Il software Poco Launcher ci piace di meno rispetto alla MIUI standard, ma il prezzo è competitivo.

(Si apre in una nuova scheda) Honor 70 Honor 70 è un’alternativa da prendere in seria considerazione, se cercate uno smartphone intorno ai 400 euro. Il design è un po’ estremo ma le prestazioni fotografiche sono superiori a praticamente tutti gli altri modelli in questa fascia di prezzo. Leggi la nostra recensione Honor 70 (Si apre in una nuova scheda)

Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G, vale la pena comprarlo?

Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G è un nuovo smartphone di fascia media, che riesce a offrire un bell’insieme di caratteristiche per circa 400 euro. Ottimo in generale, deve sfidare concorrenti molto agguerriti.

Compratelo se …

Volete una grande autonomia Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G può durare anche due giorni nelle giuste condizioni, qualcosa che solo pochi smartphone possono offrire. Se per voi l’autonomia è importante, ne sarete contenti.

Avete un Redmi Note 11 Pro o precedenti Se siete già utenti Redmi Note e state pensando di cambiare telefono, con questo Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G vi sentirete subito a casa, e avrete uno smartphone pronto ad accompagnarvi per i prossimi due o tre anni.

Volete una fotocamera semplice ma di buona qualità Grazie a un bel sensore e a un buon software, Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G è un valido “punta e scatta”. Fa belle foto, è molto versatile ed è semplice da usare.

Non compratelo se …

Volete prestazioni superiori Il processore Mediatek rende Il Redmi Note 12 Pro 5G discretamente veloce e fluido, ma non è proprio un fulmine. Se passate spesso da un’app all’altra e non volete accettare nemmeno un minimo rallentamento ogni tanto, guardate altrove.

Volete una fotocamera più versatile La fotocamera ultrawide e la macro di questo Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G non sono particolarmente interessanti, se non per qualche uso occasionale. Se volete un cameraphone più completo dovrete scegliere qualcos’altro (e spendere di più).