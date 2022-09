Recensione Honor 70

(opens in new tab)

Honor 70 è uno smartphone conveniente con ottime prestazioni in termini di fotocamera e processore. Il design è particolare e potrebbe non piacere a tutti. Sono assenti la ricarica wireless e il teleobiettivo, ma è normale per un dispositivo di fascia media.

Honor 70: recensione veloce

Non è stato facile trovare dei difetti al nuovo Honor 70. Questo smartphone è eccellente per il prezzo e funzionalità come teleobiettivo e zoom non sono di casa in questa fascia.

Honor 70 è un prodotto estremamente competitivo che si avvicina alla fascia premium.

Il retro presenta un tema a diamante e un effetto luminoso non particolarmente adatto a chi cerca una soluzione sobria.

Il display è a doppia curvatura e le sue linee delicate si adattano perfettamente alla mano. Quest’ultima è una caratteristica che spesso si trova in smartphone di fascia alta.



Inoltre, la qualità dello schermo regala un’esperienza soddisfacente per il gaming e la riproduzione video.

L’autonomia è buona e permette a Honor 70 di affrontare facilmente un’intera giornata, caratteristica che distingue gli smartphone di fascia media da quelli premium.

Dal punto di vista delle prestazioni, la differenza con il modello precedente non è così marcata. Honor 70 ha la versione Plus del processore Snapdragon 778G e la risoluzione della fotocamera principale è inferiore a quella di Honor 50. Velocità di ricarica, selfie camera e risoluzione del display restano invece invariate.

Tuttavia, le specifiche non rendono giustizia a questo modello. Honor 70 è più veloce e, nel complesso, le fotocamere sono migliori.

Honor 70: prezzo e disponibilità

Honor 70 ha un prezzo di partenza di 549,90€ con memoria da 128GB e 599,90€ con memoria da 256GB. Il prodotto è disponibile sullo store online di Honor.

Diverse sono le modalità d’acquisto e, fino all’8 settembre, è possibile ricevere le Honor Earbuds 3 Pro e la cover verde scuro in bundle. Il prezzo di auricolari e cover, se acquistati in bundle entro la data indicata, sarà di un euro ciascuno.

Prezzo e disponibilità: 4.5 / 5

Honor 70: design

Honor 70 sembra uno smartphone premium. Il retro presenta un motivo a diamante riflettente e una finitura luminosa. Le immagini non rendono giustizia ad un modello appariscente e ben progettato come questo.

Le fotocamere sono due con design dual ring e sporgono leggermente, impedendo al dispositivo di poggiare perfettamente piatto sulle superfici.

Il display è a doppia curvatura e le sue linee delicate si adattano perfettamente alla mano. Inoltre, schermo e scocca sono perfettamente simmetrici.

Honor 70 è dotato di porta USB-C, mentre i tasti per l’accensione e il volume si trovano sul lato destro e sono facilmente raggiungibili. Manca l’ingresso per il cavo jack e lo scanner per impronte digitali è incorporato nel display.

Design: 4 / 4

Honor 70: display

Honor 70 ha un display leggermente più grande del modello precedente, 6,67’’ contro 6,57. I bordi sono curvati e al centro si trova il foro per la selfie camera.



La risoluzione è di 1080x2400 FHD con frequenza di aggiornamento di 120Hz, come nella maggior parte degli smartphone presenti sul mercato.

I colori sono ricchi e il contrasto non è da meno. L’esperienza di utilizzo, sia che si tratti di video, gaming o semplice navigazione, è ottimale.

Display: 4 / 5

Honor 70: fotocamere

Con Honor 70 fa il suo debutto il nuovo sensore Sony IMX 800, utilizzato nella fotocamera principale da 54MP. Le foto risultano quindi più luminose e colorate. Inoltre, la resa è ottimale anche in condizioni di scarsa illuminazione.

L’AI di Honor qualche volta satura un po’ le immagini, ma questo tipo di post processing si adatta perfettamente a Instagram.

La seconda fotocamera è sia una ultragrandangolare che una macro da 50MP. In questo caso, le foto risultano un po’ meno vivaci e consigliamo di utilizzare quella principale quando possibile. Infine, Honor 70 è dotato di una fotocamera di profondità da 2MP.

La mancanza di teleobiettivo comporta una perdita sul fronte zoom e le foto scattate con il 10x risultano troppo sfocate. Tra le modalità di scatto troviamo Ritratto, Macro, Pro, Notte e Aperture per regolare manualmente la messa a fuoco.

La selfie camera è da 32MP e offre immagini dettagliate con un ottimo bilanciamento dei colori, ma le condizioni di luminosità possono compromettere la qualità delle foto e costringere l’utente a mettere mano alle impostazioni.

I video possono essere registrati fino a 4k con la fotocamere principale e 1080p con la selfie camera. La modalità Multi-Video permette di riprendere con più telecamere contemporaneamente, mentre la nuova modalità Solo Cut imposta l’obiettivo per seguire una sola persona in mezzo ad un gruppo.

Fotocamere: 4 / 5

Immagini campione

Honor 70: prestazioni e specifiche

Il processore di Honor 70 è uno Snapdragon 778G Plus, la versione migliorata di quello presente in Honor 50.

Tra gli smartphone di fascia media, questo è uno dei processori più potenti che si possono trovare. Durante i nostri test, il dispositivo ha offerto un’esperienza stabile e nessun lag nelle sessioni di gioco.

Infine, Honor 70 può essere acquistato con RAM da 8GB e memoria da 128 o 256GB. Non manca il supporto per la connessione 5G.

Prestazioni: 4 / 5

Honor 70: software

Il software MagicUI di Honor presenta una grafica più vivace rispetto ad Android 12 e sono disponibili le classiche app di Google, come Play Store, Maps, Gmail e altro.

Rispetto ad altri sistemi operativi basati su Android, come MIUI di Xiaomi e One UI di Samsung, Magic UI non offre funzionalità particolari.

Software: 3.5 / 5

Honor 70: autonomia

Con un processore più avanzato e uno schermo più grande, si è reso necessario inserire una batteria migliore. I 4,800mAh di Honor 70 permettono al dispositivo di affrontare un’intera giornata, anche durante una sessione di test.

La velocità di ricarica è di 66W, abbastanza veloce da ricaricare il dispositivo in 40 minuti.

Autonomia: 4 / 5

Honor 70: tabella punteggi

Attributes Notes Rating Design Sebbene il tema a diamante sul retro possa non piacere a tutti, Honor 70 è leggero ed ergonomico. 4/5 Display Buona resa dello schermo per la fascia di prezzo. 4/5 Prestazioni Honor 70 è in grado di gestire l’uso intensivo, come gaming e registrazione video. 4/5 Fotocamere Ottima fotocamera principale. No teleobiettivo. 4/5 Autonomia Batteria più prestante e ricarica rapida. 4/5 Software Non la migliore personalizzazione di Android, ma comunque un buon sistema operativo. 3.5/5 Convenienza Prezzo basso per uno smartphone quasi premium. 4.5/5

Honor 70: ne vale la pena?

Compratelo se…

Volete attirare l’attenzione

Se cercate uno smartphone dall’aspetto unico, è il podotto giusto.

Scattate foto per i social

Sebbene non sia uno dei migliori smartphone per le foto, la qualità delle fotocamere permette di scattare immagini da postare subito sui social.

Cercate uno smartphone ergonomico

Il design a doppia curvatura e il peso rendono Honor 70 comodo da utilizzare.

Non compratelo se…

Usate cuffie cablate

Honor 70 non dispone di un ingresso jack.

Avete un caricatore ricarica wireless

I caricatori wireless non possono essere utilizzati con Honor 70.

Non vi piace il design

Scelta non raccomandata a chi cerca un prodotto più sobrio.

Considerate anche

Google Pixel 6a

Google Pixel 6a scatta foto più naturali, ma le prestazioni sono inferiori a Honor 70.

Samsung Galaxy A53

Disponibile ad un prezzo simile, Galaxy A53 ha un display migliore e un design meno vistoso. Inoltre, offre diverse modalità di scatto anche se la qualità è inferiore.

iPhone SE (2022)

Nonostante le prestazioni non siano al livello di Honor 70, iPhone SE è la scelta consigliata a chi non volesse uno smartphone Android. Ecco la recensione su iPhone SE (2022)

Recensito a agosto 2022