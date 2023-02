Recensione Poco X5

Poco è nota per la produzione di telefoni validi a prezzi bassi e il Poco X5 conferma la tradizione. La batteria può durare due giorni con un utilizzo medio, anche con lo schermo a 120Hz acceso, e le prestazioni sono molto buone. I punti deboli del Poco X5 sono le fotocamere, che sembrano essere lì solo per fare scena e il fatto che gira ancora con Android 12 (con molto bloatware), con Android 13 già fuori da quasi sei mesi

Chi pensa a Poco pensa immediatamente a telefoni economici che offrono un sorprendente rapporto qualità-prezzo. Come i suoi predecessori, il nuovo Poco X5 non offre le prestazioni più veloci, le migliori fotocamere o lo schermo più bello, ma una combinazione molto interessante di caratteristiche solide a un prezzo contenuto.

Poco X5: prezzo e disponibilità

Disponibile dal 7 febbraio 2023

Costa €349, prezzo di lancio 249 euro

Il Poco X5 è stato annunciato ufficialmente il 6 febbraio 2022, ed è effettivamente disponibile dal 7 febbraio. Potete prenotarlo direttamente sul sito Poco e su quello di Xiaomi, mi.com.

È possibile scegliere tra due diverse configurazioni, e tre colorazioni: 6 GB di RAM con 128 GB di memoria o 8 GB di RAM con 256 GB di memoria. La prima opzione è già disponibile a 299 euro, mentre per la seconda si spendono 349 euro.

L'opzione con 256 GB di memoria sembra particolarmente interessante, dato che la maggior parte degli smartphone economici non supera i 128 GB. Il fatto che si paghi solo 50 euro in più lo rende ancora più interessante. Di solito, infatti, il passaggio da 128GB a 256GB costa circa 100 euro. Infine, il Poco X5 è disponibile in tre colori: verde, blu e nero.

Punteggio qualità-prezzo: 5/5

Poco X5: Design

Dimensioni relativamente grandi, ma sottile e leggero

Porta per cuffie da 3,5 mm

Blocco fotocamera molto vistoso

Il design del Poco X5 non è una scelta innovativa, e conferma scelte di design a cui il marchio ci aveva già abituato in passato. Il logo Poco sul retro e il grande blocco della fotocamera catturano immediatamente l'attenzione. Non crediamo che nessuno vi chiederà più che tipo di telefono avete, dato che si può leggere a caratteri giganti.

Per il resto, si tratta di un telefono abbastanza grande con dimensioni di 165,88 x 76,21 x 7,98 mm, anche se con 189 grammi non è molto pesante. Poiché il Poco X5 ha un display piuttosto allungato (rapporto 20,5:9), è possibile tenerlo con una sola mano, ma sarà difficile raggiungere tutti gli angoli dello schermo. Nella maggior parte elle situazioni, vorrete usare due mani.

Grazie alla protezione Gorilla Glass 3, il Poco X5 è in grado di resistere ai colpi e i lati in alluminio sono sorprendentemente robusti. Purtroppo manca la classificazione IP per la resistenza all'acqua e alla polvere, quindi vi consigliamo di fare molta attenzione durante un forte acquazzone. Questa scelta di materiali fa sembrare il Poco X5 molto più costoso di quanto non sia, dato che la maggior parte dei telefoni economici ha il retro e/o i lati in plastica.

Infine, siamo molto felici di rivedere la porta per le cuffie da 3,5 mm. Alcuni concorrenti lo tolgono anche in questa fascia di prezzo, compresa la stessa Xiaomi con lo Xiaomi 12 Lite, ma POCO ha deciso di fare diversamente. Sul POCO X5 5G troviamo anche l'emettitore IR, che permette di usarlo come telecomando universale.

Punteggio design: 4/5

Poco X5: Display

Display AMOLED da 6,67 pollici

Frequenza di aggiornamento di 120Hz

1.200 nit di luminosità massima

Il Poco X5 presenta un display già noto, ovvero un display AMOLED da 6,67 pollici con frequenza di aggiornamento di 120 Hz. In effetti, si tratta dello stesso display del Poco X4 Pro dello scorso anno. Anche la luminosità massima di 1.200 nit è esattamente la stessa.

Tuttavia, non possiamo lamentarci di questo, poiché la combinazione di tecnologia AMOLED e 120Hz non si vede spesso sotto i 300 euro. L'aspetto fastidioso è che bisogna cercare da soli le impostazioni della frequenza di aggiornamento, poiché l'impostazione predefinita è 60Hz. Inoltre, il Poco X5 non è in grado di regolare autonomamente la frequenza di aggiornamento in base al contenuto dello schermo. Se si sceglie 120Hz, si otterrà sempre e ovunque 120Hz, a scapito della durata della batteria. Quest'ultimo non è fortunatamente un problema con il Poco X5.

Anche se non sono stati fatti progressi rispetto all'anno scorso, questo rimane uno dei migliori display che si possano trovare a questo prezzo. I colori appaiono generalmente vivaci e il processore del Poco X5 è abbastanza veloce da visualizzare tutto a 120Hz senza intoppi.

Punteggio del display: 5/5

Poco X5: fotocamera

48MP (fotocamera principale) + 8MP (grandangolo) + 2MP (macro) + 13MP (frontale)

Video a 1080p/30fps al massimo

Un piccolo disastro in condizioni di scarsa illuminazione

Se c'è qualcosa che non ci si deve aspettare dal Poco X5 sono le ottime foto. Abbiamo già visto questo comparto fotografico su altri modelli, e finora non ci ha convinto. Purtroppo il Poco X5 ha fatto ben poco per cambiare le cose, ma non si può avere tutto per 299 euro.

Alla luce del giorno le foto non sono male, anche se la post-elaborazione può causare colori innaturali. Non appena si inserisce qualcosa di diverso dalla luce del giorno, la fotocamera si trova rapidamente in difficoltà. Anche quando abbiamo scattato un selfie sotto una lampada nella nostra sala da pranzo, l'esposizione della fotocamera selfie è stata insoddisfacente e sono comparsi disturbi nella foto.

Image 1 of 11 Fotocamera principale (Image credit: Future) Fotocamera principale con modalità notturna (Image credit: Future) Fotocamera principale (Image credit: Future) Fotocamera principale con modalità notturna (Image credit: Future) L'ottica ultra-wide non supporta la modalità notturna (Image credit: Future) Fotocamera principale (Image credit: Future) Ultra wide (Image credit: Future) Fotocamera principale (Image credit: Future) ultra-wide (Image credit: Future) Fotocamera principale (Image credit: Future) ultra-wide (Image credit: Future)

La galleria qui sopra mostra chiaramente cosa succede quando si cerca di scattare foto al buio. Senza la modalità notturna, del paesaggio rimane ben poco e le parti che rimangono sono piene di rumore. Con la modalità notturna le cose non vanno molto meglio, con una notevole perdita di dettagli. In primo luogo, è necessario avere una mano ferma, poiché non c'è stabilizzazione ottica dell'immagine, e la fotocamera a volte impiega cinque secondi per scattare la foto. In secondo luogo, il risultato ottenuto non è di grande impatto. Alcune parti della foto diventano più luminose, ma anche in questo caso sono spesso accompagnate da rumore.

Purtroppo la modalità notturna funziona solo con la fotocamera principale. L'ultra-wide deve fare a meno della modalità notturna e, come si può vedere nell'ultima immagine, i risultati non sono un granché. Sembra esserci anche una certa distorsione dell'immagine ai lati, mentre l'angolo di visione di 118 gradi non è nemmeno enorme.

Image 1 of 4 2x zoom (Image credit: Future) Fotocamera principale senza modalità notturna (Image credit: Future) Fotocamera principale con modalità notturna (Image credit: Future) Ultra-wide (non è disponibile la modalità notturna) (Image credit: Future)

Lo zoom ottico non è presente nel Poco X5 e non ce lo aspettiamo affatto. Tuttavia, questo non ci ha impedito di vedere fino a che punto ci ha portato lo zoom digitale. e purtroppo non era molto lontano. Anche con la luce estremamente lusinghiera e luminosa del nostro supermercato locale, lo zoom digitale 2x non è stato una buona idea. I due cagnolini nella prima foto in alto sono così sgranati da sembrare quasi degli animali coccolosi.

In ogni caso, la qualità fotografica potrebbe essere accettabile in rapporto al prezzo del Poco X5. Il video è però la parte più deludente. Questo perché il chip del Poco X5 non supporta i video 4K, consentendo di registrare al massimo in 1080p a 30fps. Questo è accompagnato dagli stessi problemi di esposizione che si verificano con le foto.

Punteggio della fotocamera: 2,5/5

Poco X5: Prestazioni

Prestazioni solide

Ancora con Android 12

Un sacco di bloatware

Dopo questa storia non proprio positiva della fotocamera, abbiamo notizie migliori in termini di prestazioni. Il Poco X5 è dotato di un chipset Snapdragon 695 e di 6/8 GB di memoria RAM, che garantiscono prestazioni sorprendentemente buone e persino la connettività 5G.

Abbiamo provato diversi giochi con il Poco X5 e se l'è sempre cavata abbastanza bene: Hearthstone a 60fps e Yu-Gi-Oh! CrossDuel con impostazioni medie non hanno presentato problemi. Anche Pokémon Unite gira senza problemi e, nel complesso, il Poco X5 non si è mai scaldato eccessivamente durante i giochi. Qualcosa di impegnativo come Genshin Impact è andato meno bene, come prevedibile.

Quello di cui siamo meno soddisfatti è l'esperienza complessiva del software. In primo luogo, il Poco X5 è ancora dotato di Android 12, con Android 13 disponibile da quasi 6 mesi. Sarà anche uno smartphone economico, ma anche in questo caso ci aspettiamo almeno Android 13 entro il 2023.

Il Poco X5 combina questo con la MIUI 13.1, con l'aggiunta (non proprio gradita) del POCO Launcher. Il software di Xiaomi offre molte opzioni di personalizzazione, e per molti aspetti è la migliore personalizzazione di Android in circolazione. Nel caso di questo POCO X5 5G, tuttavia, ci sono troppe applicazioni indesiderate.

Dopo aver configurato tutto, abbiamo trovato una dozzina di giochi che non avevamo richiesto, oltre ad applicazioni come Poco Community, che non hanno alcun valore aggiunto per noi. È possibile rimuovere la maggior parte delle applicazioni bloatware, ma purtroppo questo non rende il tutto meno irritante.

Punteggio delle prestazioni: 3,5/5

Poco X5: batteria

La batteria da 5.000 mAh può durare due giorni

La ricarica rapida a 33W è la stessa da tre generazioni

Carica completa dopo poco più di un'ora

La batteria da 5.000 mAh è stata fantastica, durante la nostra prova. Dopo quattro ore di gioco (leggero), abbiamo consumato solo il 35% della batteria, mentre alcuni concorrenti con lo stesso carico di lavoro perdono il 50% o più. Con un utilizzo medio, è possibile ottenere quasi due giorni con una sola carica. Inoltre, abbiamo sempre utilizzato lo schermo a 120Hz. Non stiamo dicendo che potrete ottenere tre giorni di batteria a 60Hz, ma sicuramente il POCO X5 può durare due giorni senza tanti compromessi.

Per quanto riguarda la velocità di ricarica, abbiamo sentimenti contrastanti. Il Poco X5 è in grado di effettuare una ricarica rapida da 33W e il caricabatterie è incluso nella confezione. In pratica, ci vuole poco più di un'ora per caricare la batteria al 100%. Sapendo che Poco e la casa madre Xiaomi sono noti per la loro velocità di ricarica, avremmo voluto vedere qualcosa di più. Dopotutto, il Poco X3 NFC del 2020 aveva la stessa velocità, e due generazioni dopo una piccola spinta è d'obbligo.

Punteggio della batteria: 4,5/5

Poco X5: tabella dei punteggi

Poco X5, ne vale la pena?

Compratelo se ...

Volete un'autonomia superiore Gli smartphone che possono essere utilizzati per due giorni con una sola carica sono molto rari. Il Poco X5 riesce a raggiungere questo obiettivo e si ricarica anche in tempi relativamente brevi.

Volete buone prestazioni con un budget limitato Il Poco X5 non è il telefono più veloce di tutti i tempi, ma batte quasi tutti i concorrenti in questa fascia di prezzo. Il fatto che sia possibile ottenere uno spazio di archiviazione di 256 GB per 50 euro in più non fa che migliorare la situazione.

Non compratelo se...

Ci tenete alla qualità fotografica Le fotocamere del Poco X5 sono la parte più debole del telefono. In termini di video, le prestazioni sono molto limitate e quelle in condizioni di scarsa illuminazione sono deludenti.