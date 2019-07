Xiaomi Mi A3 presentato ufficialmente in Spagna

Lo Xiaomi Mi A3 è finalmente arrivato ufficialmente in Spagna. La presentazione ha confermato tutte le voci che sono circolate nelle scorse settimane, e ora abbiamo anche informazioni sul prezzo e sulla disponibilità. Come ci si poteva aspettare dall'azienda cinese, il Mi A3 ha un prezzo veramente interessante: in Spagna infatti si parte da 249 euro.

Questi sono tutti i prodotti Xiaomi disponibili in Italia

Lo Xiaomi Mi A3 monta il processore Snapdragon 665 di Qualcomm e ha una RAM da 4 GB, oltre a 64 o 128 GB di memoria interna espandibile. Ha un display OLED da 6.1'' con risoluzione HD+ e il lettore di impronte digitali integrato è situato sotto lo schermo, una caratteristica difficile da trovare in dispositivi di questa fascia di prezzo.

La fotocamera frontale da 32 MP è ospitata da un notch a forma di goccia, mentre la tripla fotocamera posteriore ha un sensore principale da 48 MP e due sensori grandangolari da 8 e 2 MP. Il software installato è Android 9 Pie, che non dà la possibilità di personalizzare l'interfaccia grafica.

Il dispositivo è provvisto di jack audio per gli auricolari, porta USB-C e ha una batteria da 4.030 mAh.

Lo Xiaomi Mi A3 in Spagna sarà disponibile per l'acquisto a partire dal 24 luglio in tre colori diversi: Blue, Grey e White. Il prezzo di partenza per il modello con memoria da 64 GB sarà di 249 euro, e si alza a 279 euro per il modello con memoria da 128 GB.

Lo Xiaomi Mi A3 ha molte caratteristiche interessanti che mancano ad altri dispositivi della stessa fascia di prezzo, e vale senz'altro la pena tenerlo in considerazione.

Sembra che a breve arriverà anche in Italia, quindi tenete d'occhio la nostra lista dei prodotti Xiaomi disponibili ora per essere acquistati in Italia.