UE Wonderboom 2 lover stor lyd i liten innpakning

Ultimate Ears har lansert en ny bluetooth-høyttaler i form av Wonderboom 2, og dette er altså andre generasjon av deres populære vanntette høyttaler.

Ifølge pressemeldingen er den optimalisert for utendørs bruk, og den har fått en såkalt «Outdoor Boost»-modus, IP67-sertifisering og batteritid på 13 timer. Sistnevnte er for øvrig en forbedring på 30 prosent, sammenlignet med forgjengeren.

Wonderboom 2 har fått en veiledende pris på 999 kroner, altså samme pris som forgjengeren. Akkurat når det kommer i salg er Norge er ikke helt klart foreløpig, men på Ultimate Ears’ nettsider er det mulig å forhåndsbestille den allerede nå med forventet levering 5. juli.

Vi vil anta at det betyr at den originale modellen fortsatt vil være tilgjengelig en stund, og det kan godt være at det blir mulig å få kjøpt den til redusert pris i løpet av de neste ukene.

Utviklet for utendørsbruk

En av de viktigste trekklastrene til UE Wonderboom 2 er den nye «Outdoor Boost»-modusen. Selskapet hevder at den vil levere høyere og klarere lyd med en innebygget og forhåndsjustert EQ, som gjør at lyden passer godt til utendørsbruk.

En annen funksjon som kan komme godt med er muligheten til å knytte sammen to Wonderboom 2-enheter trådløst, og bruke dem til å spille av stereolyd.

Du kan for øvrig også koble sammen Wonderboom 2 med andre UE-høyttalere, men du vil da kun få doblet lyd og ikke separert stereo.

Den nye modellen skal selges i fargene sort, grå, rød, blå og rosa, så det burde være mulig å finne en variant som passer for deg, uansett smak.