Wonderboom 2 fra Ultimate Ears lover stor lyd i en lille indpakning

Ultimate Ears kan I dag afsløre deres seneste tranportable Bluetooth-højttaler , Wonderboom 2, som er anden generation af deres allerede populære vandtætte højttaler. Højttaleren er optiemret til udendørs brug, med en særlig ”Outdoor Boost”-funktion, en IP65-certificering og imponerende 13 timers batterilevetid – en forbedring på 30% i forhold til forgængeren.

Den lille dåseformede højttaler koster ligesom den originale UE Wonderboom 799 kroner og fås i følgende fem farver: Deep Space Black (sort), Crushed Ice (grå), Radical Red (rød), Bermuda Blue (blå) og Just Peach (pink).

En talsperson fra Ultimate Ears har informeret os om, at de vil udfase de gamle modeller gradvist. Forhandlerne vil selv kunne sætte priserne, så der er en god chance for at gøre en god handel på UE Wonderboom i de kommende uger.

Image credit: Ultimate Ears (Image: © Ultimate Ears)

Lavet til livet udendørs

Et af de primære salgsargumenter ved den nye Ultimate Ears Wonderboom 2 er de mue Outdoor Boost-funktion. Firmaet hævder, at denne indstilling giver en ”højere, skarpere lyd med en indbygget og forudjusteret equalizer (EQ), der komplimenterer ethvert udendørs miljø.”

Outdoor Boost-funktionen fungerer ved at reducere basfrekvensen og omdirrigere kraften til de højere frekvenser – dette skyldes, at de lave frekvenser ofte går tabt, når højttalere bruges udendørs, og ved at hæve de højere frekvenser, skabes en mere detaljeret lyd.

En anden ny funktion, som især er god udendørs, er muligheden for at parre to Wonderboom 2-høttalere trådløst og herved skabe et ægte stereo-lydbillede.

Du kan også parre Wonderboom 2 med andre Ultimate Ears-højttalere, men dette vil blot give mere ld – så i stedet for en stereooplevelse får du dobbelt så høj volumen.