Ultimate Ears Wonderboom 2 on kokoaan suurempi kaiutin

Ultimate Ears julkaisi Wonderboom 2:n, joka on toisen sukupolven malli valmistajan suositusta vedenkestävästä Bluetooth-kaiuttimesta.

Uusi kaiutin on optimoitu ulkokäyttöön, sillä siinä on ääntä vahvistava Outdoor Boost -toiminto, IP67-pölyn- ja vedenkestävyysluokitus sekä huima 13 tunnin akunkesto. Pienikokoinen laite on siis mainio matkakumppani esimerkiksi kesän festareille.

Halkaisijaltaan noin tonnikalapurkin kokoinen ja korkeudeltaan juomatölkkiä matalampi kaiutin mahtuu vaivattomasti mukaan reppuun. Kaiuttimen yläosassa on lisäksi kiinnityslenkki, josta sen voi ripustaa roikkumaan vaikkapa rinkan ulkopuolelle.

Se on hinnoiteltu alkuperäisen UE Wonderboomin tavoin 99,99 euroon, joten kaiutin tarjoaa melko hyvän vastineen rahoillesi.

Jos kuitenkin etsit hieman edullisempaa vaihtoehtoa, moni jälleenmyyjä alentaa todennäköisesti alkuperäisen UE Wonderboomin hintaa uuden mallin saapuessa kauppoihin lähiviikkojen aikana.

Kuva: Ultimate Ears (Image: © Ultimate Ears)

Tehty ulkokäyttöön

Yksi Ultimate Ears Wonderboom 2:n valttikorteista on sen uusi Outdoor Boost -toiminto. Yhtiön mukaan toiminto tarjoaa "kovemman ja selvemmän äänen, ja sisäänrakennettu esisäädetty taajuuskorjain sopii erityisesti ulkokäyttöön".

Outdoor Boost -toiminto vähentää käytännössä kaiuttimen bassotaajuuksia ja ohjaa vapautuneet paukut voimakkaampiin diskantteihin. Ajatuksen taustalla on se, että matalat taajuudet häviävät usein laajassa ulkotilassa, ja diskanttien vahvistaminen tuottaa selkeämmän äänen.

Omien testiemme perusteella ominaisuus toimi valmistajan lupaamalla tavalla, mutta pienikokoisen kaiuttimen kykyjen suhteen kannattaa kuitenkin pitää realistiset odotukset. Sen äänellä ei täytetä vielä kovin suuria puutarhajuhlia. Jos kuitenkin haluat saada aikaan hieman enemmän mökää, voit parittaa kaksi Wonderboom 2 -kaiutinta yhteen ja luoda samalla aidon stereoäänen.

Voit parittaa Wonderboom 2:n myös minkä tahansa muun Ultimate Earsin kaiuttimen kanssa, mutta siinä tapauksessa ääni tulee aina pelkästään monona. Ratkaisu lisää toki silti musiikin äänenvoimakkuutta.

Kaiutin on saatavilla tuttuun tapaan useassa eri värissä. Vaihtoehtoina ovat musta, harmaa, punainen, sininen ja vaaleanpunainen. Löydät siis varmasti joukosta sellaisen värin, joka sopii omaan sisustukseesi.