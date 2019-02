Super Mario Maker 2 kommer til Nintendo Switch i juni

Det originale Mario Maker som kom ut til Nintendos undervurderte konsoll Wii U, ble av mange regnet som et av de beste spillene den lille ikoniske rørleggeren noen gang har vært en del av. I spillet fikk du mulighet til å lage dine egne Mario-brett, og laste dem opp slik at andre spillere kunne prøve seg på dem. Spillet ble også etterfulgt av en portabel versjon for Nintendo 3DS.

Nå har Nintendo annonsert en oppfølger i form av Super Mario Maker 2 som slippes for Nintendo Switch i juni.

Annonseringen kom i begynnelsen av selskapets Nintendo Direct tidligere i dag, og Super Mario Maker 2 bringer med seg en rekke nye funksjoner og plasserbare objekter, inkludert muligheten til å lage bakker der Mario som skli ned.

Det ser også ut som spillet får et nytt tema basert på Super Mario 3D World, og du kan dermed ta i bruk gjennomsiktige rør og utstyre Mario med en kattedrakt som lar han klatre på vegger. Dermed får du enda flere muligheter å leke med.

Det opprinnelige Mario Maker gjorde bruk av Wii Us kontrollerskjerm og pekepenn, og Super Mario Maker 2 blir tilpasset slik at alt foregår på samme skjerm.

Vi kan regne med at spillet gjør bruk av berøringsskjermen på Switch, men dette kom ikke spesielt tydelig frem i traileren som ble vist. Dette vår vi nok imidlertid vite mer om frem mot lanseringen i juni.

Ta en titt på en rekke bilder fra spillet nedenfor:

