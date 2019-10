Samsung Galaxy Fold slippes endelig i Norge

Galaxy Fold har hatt en tøff vei til markedet, men nå ser det endelig ut til at Samsungs futuristiske brettbare telefon endelig kommer for salg. Selskapet har nemlig annonsert i dag at telefonen slippes i Norge 18. oktober.

Galaxy Fold ble vist frem for første gang allerede i februar i år, og den skulle opprinnelig lanseres i april. I likhet med en rekke andre teknologinettsteder rakk også vi i TechRadar til og med å danne oss noen førsteinntrykk av telefonen, før det ble oppdaget så mange problemer med designet at Samsung bestemte seg for å utsette den.

Et av problemene som ble nevnt, var at det skal ha vært fare for at støv og skitt kunne trenge inn bak skjermen, noe som gjøre at denne kunne bli ødelagt. Det skal også ha vært et problem at selve skjermen rett og slett ikke tålte bøyingen som den naturlig nok ble utsatt for. Ikke minst viste det seg at skjermen var utstyrt med et beskyttelsesbelegg som så ut som det var ment å fjernes men som ikke var det, og de som fjernet dette opplevde også å få problemer.

I dagens pressemelding melder Samsung at de har brukt de siste månedene på å raffinere Galaxy Fold:

– For å forsikre oss om at vi leverer den absolutt beste opplevelsen til våre kunder, tok vi nødvendig tid til å evaluere Galaxy Folds produktdesign, skape forbedringer og gjennomføre ordentlige tester for de endringer som har blitt gjort. Vi er sikre på at Galaxy Fold kommer til å overgå våre kunders forventninger på dette premiumproduktet, som er det første i en helt ny kategori, sier Daniel Kvalheim, som er Technical Account Manager i Samsung Norge.

(Image credit: Future)

Galaxy Fold er fortsatt utstyrt med en skjerm på hele 7,3 tommer, og en ekstra skjerm på utsiden som kan brukes når telefonen er foldet sammen. Den har også hele seks kameraer, Snapdragon 855-prosessor og 12 GB RAM.

Telefonen blir tilgjengelig i fargene Space Silver og Cosmos Black, og den kan bli din til en veiledende pris på intet mindre enn 21.000 kroner. Da får du heldigvis også et par Galaxy Buds, et deksel i såkalt Aramidfiber og et års forsikring gjennom Samsung Care+ med på kjøpet.

Foreløpig er det forøvrig kun 4G-varianten som er annonsert for Norge, og det gjenstår på se om 5G-modellen også slippes på et senere tidspunkt.