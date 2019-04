Du kan reservere Samsung Galaxy Fold fra 26. april

Den brettbare telefonen Galaxy Fold ble vist frem under Samsungs Galaxy S10-arrangement i slutten av februar, og nå melder Samsung Norge at vi blir blant de første i verden som får mulighet til å kjøpe den unike telefonen.

Fra 26. april kan interesserte nemlig sette seg på en reservasjonsliste på Samsung.com eller hos Telia, mens leveringen av de første telefonene skal begynne 3. mai. I tillegg sier Samsung at telefonen vil kunne oppleves i en såkalt shop-in-shop hos Elkjøp Glasmagasinet i Oslo.

Samsung opplyser også at det kun vil være et eksklusivt antall telefoner som blir tilgjengelig for reservasjon fra 26. april, men det oppgis ikke noe nøyaktig antall. Har du 21.000 kroner å bruke på nye mobiltelefon, er det altså bare å kaste seg rundt når datoen kommer.

Da skal du eventuelt også vite at du får med et par Galaxy Buds, et deksel i kevlar og et års forsikring gjennom Samsung Care+ med på kjøpet.

(Bilde: Samsung)

Design din egen Galaxy Fold

De første telefonene vil komme i fargene Space Silver og Cosmos Black, men hvis ikke en av disse er eksklusive nok for deg, skal du også vite at det skal bli mulig å bestille en egendesignet utgave av telefonen fra Samsungs nettsider. Der vil du kunne velge mellom fargene Martian Green og Astro Blue, i kombinasjon med to ulike kontrastfarger på rammen og hengslene. Akkurat nå denne muligheten blir tilgjengelig er imidlertid ikke kjent, og heller ikke hva det vil koste.

Samsung Galaxy Fold blir altså den første brettbare telefonen på det norske markedet, foran Huawei Mate X som også er på vei.

Galaxy Fold har en skjerm på hele 7,3 tommer når den felles ut, men telefonen kan altså brettes sammen til en mer kompakt enhet med en mindre skjerm på utsiden. Telefonen har også hele seks kameraer – tre på baksiden, et på forsiden og to på innsiden – og det skal sikre at du skal kunne ta gode bilder uansett hvordan du holder den.

Av andre spesifikasjoner kan vi nevne Snapdragon 855, 12 GB RAM, 512 GB lagring og et batteri på 4380 mAh. Du burde altså i det minste få topp ytelse for pengene.

Samsung Galaxy Fold under lanseringen i februar (Bilde: Samsung)