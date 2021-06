Netflix inngår avtale med Steven Spielberg – skal lage filmer for strømmegiganten

Netflix har inngått et samarbeid med Steven Speilbergs filmstudio, Amblin Partners, og tar nå sikte på å produsere flere nye spillefilmer for strømmetjenesten hvert år.



Som det står skrevet i avtalen, forventes det at Amblin skal produsere minst to filmer i året for Netflix, men lengden på samarbeidet er ikke spesifisert. Det er også en mulighet at Spielberg selv setter seg bak spakene i noen av prosjektene.



De nye filmene har ikke blitt assosiert med spesifikke krav til verken budsjett eller sjanger, så det er sannsynlig at strømmegiganten kommer til å kunne dra nytte av flere høyprofilerte storproduksjoner som Michael Bay's «6 Underground» og Martin Scorseses «The Irishman» i den nærmeste fremtid.

Ifølge dagspressen skal Speilberg tidligere ha vært skeptisk til prosjekter som først får premiere på strømmetjenester, og har tidligere hevdet at de ikke burde kvalifisere til prisnominasjon – men den legendariske regissøren har i etterkant skværet opp med Netflix.



«Hos Amblin vil historiefortelling alltid være i sentrum i alle våre virker, og fra første stund, da Ted [sjef for Netflix] og jeg startet å diskutere et partnerskap, så ble det ettertrykkelig klart at vi hadde å gjøre med en fantastisk mulighet til å fortelle nye historier sammen, og nå ut til publikum på nye måter», sa Speilberg i en uttalelse.



Studioet kommer likevel fortsatt til å produsere filmer for Universal Pictures, på samme måte som de har gjort siden starten av 80-tallet, og ingen av regissørens pågående prosjekter – en remake av «West Side Story» og Seth Rogan-prosjektet «The Fabelmans» – vil være å finne på strømmetjenesten.



«Den nye veien våre filmer kommer til å ta, sammen med historiene vi fortsetter å fortelle sammen med vår familie i Universal, og andre partnere, kommer til å være svært meningsfulle for meg personlig», la Indiana Jones-regissøren til.

Check your six

Annonseringen av det nye partnerskapet kommer i en tid der Netlix' største rivaler fortsetter å finne fotfestet i strømmemarkedet.



Disney+ har for eksempel vokst enormt på de få månedene tjenesten har eksistert, så det er ikke overraskende at Disney-sjef, Bob Chapek, nylig merket seg innflytelsen strømmedelen av selskapet har hatt på mediegiganten, da digitale tjenester nå står for 40 % av salgene.



Tjenester som HBO Nordic (snart Max) og Amazon Prime Video har også klart å produsere en del skikkelige sluggere i det siste, og selv Apple TV+ ser ut til å klare å finne fotfeste i industrien, takket være kommende prosjekter som «Invasion» og «The Shrink Next Door».



Det er ettertrykkelig klart at Netflix ikke lenger er det opplagte førstevalget for forbrukere som er ute etter å nyte høykvalitetsinnhold fra sofakroken. Det nye partnerskapet med Steven Spielbergs filmstudio kan derfor virke som en måte å ta tilbake noe av seermassen fra de nye konkurrentene.



Hvis avtalen også innebærer at strømmegiganten også vil få servert flere prisvinnende filmer som «Marriage Story», «Mank» og «Ma Rainey's Black Bottom», så er det vanskelig å se at dette kan bli noe annet enn udelt positivt for alle Netflix-abonnenter.