Apple TV+ lanseres fredag: Klarer Apple å trekke brukere bort fra Netflix?

Er du klar for å se Jason Momoa som blind hulemann? Bra, for i dag blir den ny Sci-Fi-serien «See» der han er spiller hovedrollen tilgjengelig på Apple TV+, sammen med en rekke andre nye serier.

Apple TV+ er altså Apples lenge etterlengtede strømmetjeneste, og den blir tilgjengelig på alle plattformer der det finnes et Apple TV-app. Da snakker vi om alle Apples produkter med skjerm, i tillegg til enkelte tredjeparts partnere som Samsung-TV-er, Amazon Fire TV og Roku.

Apple TV+ vil koste 59 kroner i måneden, og du har mulighet til å prøve tjenesten i syv dager før du betaler. Kjøper du et nytt Apple-produkt som støtter tjenesten – inkludert iPhone, iPad, iPod Touch, Mac og Apple TV – får du også et års abonnement på Apple TV+ inkludert. Det gjelder også for alle produkter som er kjøpt etter 10. september 2019.

En konto gjør det mulig for opptil seks familiemedlemmer å bruke tjenesten samtidig ved hjelp av familiedeling, og det blir spennende å se hvor mange «familier» som rekker å dra nytte av det før Apple strammer inn reglene.

Alt du må vite

Hvis du bruker tjenesten på macOS eller en iOS-enhet, får du også tilgang til offline-bruk, og de fleste av Apples serier skal bli tilgjengelig i 4K-oppløsning med Dolby Vision HDR og Dolby Atmos-lyd.

Apples utvalg av serier virker solid, og det ser ut som de har lagt mye penger i serier som «See», «Helpsters», «For All Mankind» og «The Morning Show». Samtidig er det ikke til å komme unna at det ikke finnes noe arkiv av eldre innhold tilgjengelig fra start, og Apple er avhengig av at de nye seriene skal holde på folks oppmerksomhet.

Tjenester som Netflix og HBO har sånn sett et stort forsprang, både på grunn av sine etablerte brukerbaser, og på grunn av et enormt utvalg av både egenprodusert innhold og innkjøpte TV-serier og filmer.

Apple satser altså på at de eksklusive seriene deres skal være spennende nok, og alt annet innhold blir fortsatt solgt til stykkpris etter iTunes-modellen.

Vi kommer til å teste Apple TV Plus grundig i løpet av de neste dagene, så hold et øye med TechRadar for å få med deg vår endelige dom. I mellomtiden kan du lese mer om tjenesten nedenfor.