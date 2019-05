Apple har sluppet oppdatert iPod Touch med fokus på gaming

Apple har annonsert en oppdatert utgave av iPod Touch, og dette er første gang den klassiske musikk- og videospilleren blir oppdatert siden 2015.

7.-generasjon av iPod Touch blir ifølge Apples pressemelding forbedret både når det gjelder ytelse, funksjoner og kommunikasjon, og mye av dette kommer som følge av at den blir utstyrt med Apples A10 Fusion-brikke. Denne brikken dukket første gang opp i iPhone 7 i 2016, og den er altså ikke det nyeste Apple har å by på. Likevel blir det en betydelig oppgradering fra iPhone 6-innmaten som satt i forrige iPod Touch.

Designmessig er den nye modellen helt identisk med forrige iPod Touch med en fire tommers skjerm og lette materialer. Apple sier at den nye modellen blir tilgjengelig i de seks fargene grå, hvit, gull, blå, rosa og rød.

Den blir også tilgjengelig i tre forskjellige lagringskonfigurasjoner, og 32 GB-utgaven vil koste 2390 kr, 128 GB-utgaven vil gå for 3590 kroner mens 256 GB-varianten vil gå for 4790 kr.

Laget for spilling

A10 Fusion-brikken gjør at nye iPod Touch kan bli godt egnet for spilling. I pressemeldingen sies det at den skal levere morsomme og produktive AR-opplevelser innen både spilling, læring og nettsurfing, takket være nye muligheter som «shared AR» og «persistent AR» som er knyttet til bestemte steder. Dette skal gjøre det mulig å på magisk vis bringe 3D-objekter som leker og skulpturer til liv.

Lanseringen av nye iPod Touch kommer også i passende tid til lanseringen av selskapets nye spilltjeneste Apple Arcade til høsten.

Den nye abonnementstjenesten skal gi tilgang til det beste fra App Store for et fast beløp i måneden, og iPod Touch ser ut til å posisjoneres som en relativt rimelig vei til å få tilgang til den nye tjenesten.

A10 Fusion-brikken gjør også at man kan ta i bruk gruppefunksjonen til Facetime.

Ikke glem musikken

Om iPod Touch fortsatt først og fremst kan regnes som en musikkspiller er usikkert, men muligheten til å velge opptil 256 GB lagring gjør i hvert fall at du kan ha med deg mye musikk offline, enten du kjøper den fra iTunes eller laster ned med Apple Music. Det er i hvert fall positivt at Apple har latt den nye versjonen beholde 3,5 mm- kontakten.

Samtidig legger Apples pressemelding også stor vekt på videoavspilling og gaming, og det gjenstår å se om nok folk vil være interessert i en mediespiller med skjerm på 4 tommer i 2019 – spesielt siden dagens smarttelefoner kan gjøre alt denne kan, og mye mer.