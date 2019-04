Microsoft kan gi opp Edge til fordel for en ny Chrome-basert nettleser

Microsoft skal være i ferd med å gi opp Edge, og heller utvikle en Chromium-drevet nettleser som standardnettleseren til Windows 10.

I etterkant av at ryktene ble omtalt av Windows Central, hevder kilder The Verge har vært i kontakt med at Microsoft senere denne uken vil kunngjøre den nye Chrome-nettleseren.

Så det ser ut til at saker og ting kommer til å skje fort, og vi trenger i det minste ikke å vente så lenge før ryktene eventuelt kan bekreftes. Det må vi bare bemerke at de ennå ikke er.

Som du sikkert er klar over, er Chrome den suverene markedslederen blant nettleserne, så Microsoft beslutning om å veksle over til Chromium fra deres egen nettleser synes å være et naturlig valg med tanke på å sikre bedre kompatibilitet for den nye nettleseren til Windows 10 (som for øyeblikket går under kodenavnet Anaheim).

Uansett vil det være et overraskende trekk, og en erkjennelse av nederlag fra Microsofts side. Men vi er ikke egentlig overrasket, med tanke på hvor mye selskapet har slitt med å selge inn Edge i flere år.

Nettleseren har vært plaget av vanskeligheter i årenes løp, fra den første lanseringen da viktige funksjoner som utvidelser manglet, via flere andre programfeil og problemer, til å være vitne til at markedsandelen har sunket til et direkte pinlig nivå.

Strever voldsomt

Som vi bemerket i en artikkel i går, markedsandelen til Edge igjen sunket. Ifølge statistikk fra Netmarketshare skal nettleseren nå ha en andel på bare litt over 4 prosent av det totale markedet, og det har gått dårlig ganske lenge nå, til tross for Microsofts anstrengelse for å selge inn Edge på ulike måter. Vi foreslo faktisk også at Microsoft burde gjøre noe med dette temmelig snart for at ikke nedgangen skulle bli fatal, og det later til å være tilfellet.

Hvorvidt den nye nettleseren vil beholde navnet Edge, eller bytte til et annet navn for fullstendig å skille seg fra noe som lett kan oppfattes som en fullkommen fiasko, er fortsatt uvisst. Og om grensesnittet vil endres, vet vi heller ikke, men vi kan nok også vente oss noen endringer på den fronten.

Før vi roper ordet fiasko for høyt, må vi berømme Microsoft for å ha innsett at de må gjøre et bytte, gitt at vi nå kommer til å se en snarlig kunngjøring av skiftet til Chromium.

Følg med, for dette seg ut til å bli en spennende uke i nettlesernes verden.

Og til slutt: husk at Microsoft nylig spurte Windows 10-brukerne om nøyaktig hvorfor de heller bruker Chrome enn Edge, og den undersøkelsen gir jo mer mening nå.