Microsoft saattaa lopettaa Edge-selaimen – tilalle uusi Chrome-pohjainen

Microsoftin huhuillaan päättävän Edge-selaimen päivät ja siirtyvän avoimen lähdekoodin Chromium-pohjaiseen vakioselaimeen Windows 10:ssä.

Windows Centralin julkaisemat huhut ovat saaneet vahvistusta The Vergelle puhuneista lähteistä, jotka väittävät Microsoftin julkistavan uuden Chrome-pohjaisen selaimen myöhemmin tällä viikolla.

Siirtymä näyttäisikin tapahtuvan yllättävän nopeasti, joten ainakaan huhun todenperäisyyden varmentamista ei pitäisi joutua odottamaan kovin kauaa. Haluamme kuitenkin tähdentää, että kyseessä on tässä vaiheessa nimenomaan huhuja.

Chrome on tällä hetkellä markkinoiden suosituin verkkoselain, joten Microsoftin päätös siirtyä Chromium-pohjaiseen selaimeen tuntuu järkevältä ratkaisulta yhteensopivuuden kannalta. Windows 10:n uusi vakioselain kantaa tällä hetkellä nimeä Anaheim.

Liike on silti yllättävä, koska se tarkoittaa myös häviön myöntämistä Microsoftin osalta. Mutta toisaalta emme ole yllättyneitä, ottaen huomioon valtavan taistelun, jota yhtiö on joutunut käymään Edge-selaimensa kanssa.

Selainta ovat riepotelleet lukuisat ongelmat, kuten julkaisupäivänä uupuneet tärkeät ominaisuudet sekä useat erilaiset bugit ja ongelmat, jotka ovat laskeneet Edgen käyttöprosenttia.

Syöksylaskua

Kuten uutisoimme eilen, Edgen markkinaosuus laski jälleen eilen, kun Netmarketshare ilmoitti selaimen osuuden olevan vain 4 % kokonaisuudesta. Microsoft on yrittänyt tehdä kaikkensa vahvistaakseen Edgen asemaa, mutta laskua on tapahtunut jo pitkään. Mainitsimme jopa aiemmin, että ellei yhtiö onnistu tekemään asialle jotain, voi lopputulos olla lopullinen – kuten nyt näyttäisi käyneen.

Jatkaako uusi selain lopulta Edge-nimellä vai kantaako se jotain kokonaan uutta erottuakseen aiempansa epäonnistumisesta, jää vielä nähtäväksi. Emme myöskään tiedä, onko selaimen käyttöliittymä radikaalisti erilaisempi kuin nykyisessä, mutta oletamme muutoksia tehtävän.

Mutta ainakin Microsoftilla on ollut rohkeutta myöntää, että vaihto on välttämätön. Olettaen siis, että Chromium-pohjainen uusi selain on tosiaan tuloillaan. Kannattaa kuitenkin pysyä kuulolla, sillä nähtävästi tällä viikolla saadaan varsin mielenkiintoisia selainuutisia kuultavaksi.

Kannattaa myös muistaa, että aivan hiljattain Microsoft kysyi Windows 10:n käyttäjiltään, miksi he käyttävät Chromea ennemmin kuin Edgea. Kysymys tuntuu näin jälkiviisaana entistä enteellisemmältä.