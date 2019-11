MacBook Pro 16-tommer skal fortsatt være på vei

Apple lanserte ikke en 16-tommer MacBook Pro i oktober slik mange ventet, men ifølge IDC-analytiker Jitesh Ubrai kan en slik maskin nå være i produksjon. Det melder Forbes.

Mer spesifikt sier Ubrai:

– Vi har begynt å se tegn på dette fra produksjonskjeden, men når den lanseres er fortsatt ukjent.

Det tyder på at en lansering i løpet av november er ganske usannsynlig. Forbes melder også at en annen kilde i Asia sier at produksjonen er i gang.

Det er altså uklart når den lenge etterlengtede nye maskinen kommer, men det virker sannsynlig at den gjør det. En fil i macOS Catalina 10.15.1 har for øvrig gitt oss hint om et oppdatert design, noe årets 13- og 15-tommer Macbook-maskiner ikke fikk.

Grunnene kan være mange

Det spekuleres i at en av grunnene til at maskinen har blitt forsinken, kan være tastaturproblemene Apple har hatt. Disse har plaget en rekke Macbook-maskiner, og de bunner i de mye omtalte sommerfugl-bryterne som skal sikre at tastaturet får en så lav profil som mulig. Selv de siste utgavene av MacBook Pro er utstyrt med slike taster, men det har i det siste gått rykter om at Apple skal gå tilbake til en mer tradisjonell saksebryter i fremtiden.

En slik overgang fra en tasteteknologi til en annen kan godt være grunnen til utsettelsen, men det er også andre mulige grunnene, deriblant en ny Touch Bar som kan ha skapt problemer og kanskje også en ny og større skjerm.

Ikke minst kan det også være at Apple har hatt problemer med å skaffe riktig CPU. Om selskapet for eksempel planlegger å ta i bruk Intels kraftige Comet Lake-prosessorer, så kan det være at de ikke har hatt mulighet til å få tak i nok av dem. Intel har nemlig strevd med å produsere nok av disse prosessorene, og det problemet kan vare videre inn i 2020.

Hvis Apple ikke kan skaffe nok prosessorer til sine MacBook Pro-maskiner, må de bare vente. Et eventuelt bytte over til AMDs Zen 2-prosessorer virker også usannsynlig, ikke minst med tanke på at en mobilversjon av den fortsatt ikke er lansert.