16-tuumaisen MacBook Pron huhutaan edenneen tuotantoon

Päivitys: Apple julkaisi uuden 16-tuumaisen MacBook Pron 13.11.2019. Voit lukea koneesta lisää täältä.

Apple ei paljastanut odotusten mukaisesti 16-tuumaista MacBook Prota vielä lokakuussa. Vaikka ennakkoarviot osoittautuivatkin tyhjiksi, analyytikko Jitesh Ubrani kertoo Forbesille laitteen olevan valmistuksessa vuoden 2020 julkaisua varten.

Ubrani perustelee väitettään valmistusketjun liikehdinnällä. Myös Forbesin omat lähteet ovat saaneet Aasiasta samankaltaisia tietoja.

"Olemme jo alkaneet nähdä ensimerkkejä tuotantoketjusta. Tästä huolimatta aikataulu on vielä epäselvä."

Alkuperäisten huhujen mukainen loppuvuoden julkistus vaikuttaa tietojen perusteella liian aikaiselta.

Laitteen tuskien kehitystaival

16 tuuman MacBook Pron viivästymistä on aiemmin arveltu johtuneen näppäimistöongelmista. Murhe on ollut läsnä useissa muissakin MacBook-versioissa, ja tietojen mukaan Apple on siirtymässä takaisin takaisin vanhaan ja toimivaan saksikytkimeen.

Niin ikään oletettua pidempää odotusta on perusteltu Touch Barin hiomisella ja uudelleensuunnittelulla, jonka uskotaan olevan entistä isomman näytön ohella jo tuotannossa.

Päänvaivaa aiheuttaa myös prosessorien saatavuus. Apple on tietojen mukaan käyttämässä Comet Lake -prosessoreita, joiden tuotannossa on kuitenkin isoja vaikeuksia. Intel ei ole saanut puskettua markkinoille 14 nm:n prosessoreita markkinoille toivottuun tahtiin, ja puutteen uskotaan jatkuvan ensi vuoden puolelle.