Apple paljasti virallisesti uuden 16-tuumaisen MacBook Pron, joka korvaa edellisen 15-tuumaisen mallin. Kauan odotettu päivitys toi mukanaan monia toivottuja uudistuksia, vaikkei se varsinaisesti mullistanutkaan Applen ammattikannettavaa.

Yksi tärkeimmistä uudistuksista on uusi näppäimistö, joka korvaa paljon tunteita herättäneen vikaherkän perhonkytkinnäppäimistön. 16-tuumaisen mallin saksikytkinmekaniikka on eittämättä vanhanaikaisempi, mutta sen pitäisi myös toimia luotettavammin.

Yksi kaivatuista uudistuksista on myös fyysinen esc-näppäin, sillä aiempi näppäin oli käyttökelvoton Touch Barin jumittuessa.

Myös Touch ID -sormenjälkitunnistinta on siirretty hieman enemmän erilleen muusta Touch Barista. Sitä voi edelleenkin käyttää koneelle kirjautumiseen, salasanan syöttämiseen tai vaikkapa maksutapahtuman vahvistamiseen.

Kehittyneet komponentit

Uusissa 16-tuumaisissa MacBook Pro -malleissa on aina kuusi- tai kahdeksanytiminen Intelin yhdeksännen sukupolven prosessori. Applen mukaan kannettavan suorituskyky on yli kaksinkertaistunut 15-tuumaiseen versioon verrattuna.

MacBookiin saa ensimmäistä kertaa koskaan jopa 64 gigatavua RAM-muistia. Apple on myös parantanut kannettavan lämmönsäätelyäominaisuuksia, jotta koneen tehokkaat komponentit säilyvät viileinä kovassakin rasituksessa.

Graafisia kykyjä on parannettu AMD:n uuden Radeon Pro 5000M -sarjan malleilla. Sen vaihtoehdot ovat ensimmäisiä ammattikäyttöön tarkoitettuja 7 nanometrin arkkitehtuuriin pohjautuvia kannettavan näytönohjaimia. Graafista GDDR6-muistia on puolestaan saatavilla jopa 8 gigatavua. Applen mukaan jo 16-tuumaisen perusmallin graafinen suorituskyky on 2,1 kertaa parempi kuin 15-tuumaisessa MacBook Prossa.

Huippumallienkin graafinen teho yltää valmistajan omien sanojen mukaan 80 prosenttia nopeammaksi kuin edellisen mallin parhaassa kokoonpanossa.

16-tuumaiseen MacBook Prohon on mahdutettu myös suuri 100 wattitunnin akku, joka on suurin missään MacBookissa. Apple lupaa akun riittävän 11 tunnin verkkoselailuun tai Apple TV -sovelluksen videotoistoon.

Suunnattu luovien alojen ammattilaisille

Applen tuotteet ovat olleet aina erityisen suosittuja juuri luovien alojen työntekijöiden keskuudessa. Esimerkiksi suunnittelijat, muusikot ja valokuvaajat käyttävät usein Maceja, erityisesti liikkuvassa työssä mukana kulkevaa MacBook Prota. Uusi 16-tuumainen malli onkin suunnattu ennen kaikkea liikkuvaan mutta vaativaan työhön.

Sisällöntuottajat osaavat varmasti arvostaa päivitettyjä komponentteja, jotka mahdollistavat entistä tehokkaamman työskentelyn myös tien päällä. MacBook Prossa on jo vakiona tuplasti suurempi 512 Gt:n SSD-levy, ja tallennustilan saa valittua jopa 8 Tt:uun asti – jos rahasi vain riittävät siihen. 8 Tt:n SSD-levy on itse asiassa läppärimarkkinoiden suurin.

Vaikka ammattilaiset tuskin vaihtavatkaan studiomonitorejaan tai -kuulokkeitaan MacBook Pron omiin kaiuttimiin, ne sopivat mainiosti esimerkiksi podcastin kuunteluun tai YouTuben katsomiseen. Uusi kuuden kaiuttimen järjestelmä hyödyntää tärinää vaimentavia subwoofereita, jotka vähentävän äänen säröytymistä kovemmalla äänenvoimakkuudella. Kannettavan äänentoisto onkin yllättävän hyvä jopa edelliseen 15-tuumaiseen malliin verrattuna.

Myös koneen mikrofonijärjestelmä on saanut päivityksen. MacBook Pron sisäisen mikrofonin väitetään olevan niin hyvä, että se sopisi jopa podcastien äänittämiseen. Sen kerrotaan myös vähentävän ulkoista kohinaa jopa 40 prosenttia. Epäilemme jälleen, että kukaan ammattimaisemmin podcasteja äänittävä käyttäisi koneen omaa mikrofonia, mutta se tarjoaa varmasti paremman äänen esimerkiksi videopuheluihin.

Koneen merkittävin uudistus on silti eittämättä sen 16-tuumainen paneeli, joka tarjoaa entistä enemmän tilaa työskentelylle. Vaikka ruudun koko onkin kasvanut, näytön mitat ovat pysyneet samana kuin 15-tuumaisessa MacBook Prossa (2019). Näytön reunat ovat aiempaa ohuemmat, joten kone näyttää samalla hieman nykyaikaisemmalta.

Näytön resoluutio on 3 072 x 1 920 ja sen pikselitiheys on 226 pikseliä tuumaa kohden. Apple on tehdaskalibroinut kaikki paneelinsa varmistaakseen niiden tasaisen laadun niin gamma-arvojen kuin värienkin osalta. Uusi malli tukee aiemman MacBook Pron tavoin P3-väriskaalaa.

Apple julkaisi hieman yllättäen edellisen 15-tuumaisen MacBook Pron vasta aiemmin tänä vuonna. Kritisoimme vanhaa mallia muun muassa vanhanaikaisesta muotoilusta ja perhoskytkinnäppäimistössä pysymisestä. Nyt valmistaja on kuitenkin tehnyt odotetut muutokset ja toivottavasti korjannut murheenkryyniksi joutuneen näppäimistön. Testaamme kuitenkin pian, kuinka kone suoriutuu arkielämässä.

16-tuumainen malli on myynnissä välittömästi Applen omien sivujen kautta ja saapuu pian myös muille jälleenmyyjille. Koneen lähtöhinta on pysynyt samana kuin aiemmin. "Karvalakkimalli" maksaa 2 799 euroa, mutta koneen saa räätälöityä halutessaan vaikka yli 7 200 euroon. Se kertoo myös siitä, että MacBook Pro ansainnee yhä Pro-lisänimensä.