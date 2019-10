Apple julkaisi vastamelutoiminnolla varustetut AirPods Prot

Apple julkisti viimeinkin kunnollisen päivityksen suosituille AirPodeilleen, kun se paljasti tänään uudet AirPods Prot. Kuulokkeissa on täysin uusittu muotoilu ja vastamelutoiminto, joten Apple saattaa viimeinkin päästä kamppailemaan parhaiden täysin langattomien nappikuulokkeiden tittelistä.

Kuulokkeiden odotetuin uudistus on niiden vastamelutoiminto. Nappeihin asennetut mikrofonit tarkkailevat taustamelua, ja kuulokkeet toistavat vastakkaisessa vaiheessa olevan äänen kumotakseen häiriöäänet. AirPods Prohon on kuitenkin lisätty myös Transparency-tila, joka päinvastoin vahvistaa ulkoisia ääniä, jotta kuulet esimerkiksi lentohenkilökunnan tilatessasi kahvia. Sen saa kytkettyä päälle puristamalla kuulokkeiden sankoja.

AirPodien alkuperäinen muotoilu muistutti kiistatta sähköhammasharjan päitä, mutta kuulokkeiden tunnusomainen design nousi silti monella tapaa koko tuotekategorian ikoniksi.

Uutuusmallin kohdalla muotoilukieleen on kuitenkin tehty pieniä muutoksia: kuulokkeiden sangat ovat lyhyemmät ja itse korvanapit suuremmat. Malliin on lisätty myös kolmet erikokoiset korvasovittimet, joten AirPods Prot istuvatkin nyt todennäköisesti mukavasti lähes kaikille käyttäjille. Korvanapeissa on myös pienet venttiilit, jotka "tasaavat painetta". Jää nähtäväksi, onko ominaisuudesta hyötyä esimerkiksi lentokoneessa.

Mukautuva taajuuskorjain ja langaton lataus

AirPods Prot käyttävät yhä samaa H1-järjestelmäpiiriä kuin tavalliset AirPoditkin. Sitä hyödynnetään esimerkiksi mukautuvaan taajuuskorjaimeen, joka pyrkii optimoimaan äänen kuuntelemasi sisällön perusteella. Jos esimerkiksi kuuntelet podcasteja, se korostaa automaattisesti puheäänelle tärkeitä keskitaajuuksia. Järjestelmäpiiri pyörittää myös ääniassistentti Siriä ja takaa kuulokkeiden äärimmäisen nopean parituksen.

Päivitetyt kuulokkeet sopivat aiempaa paremmin myös treenaamiseen, sillä ne istuvat korviin tiiviimmin ja hylkivät vettä. Ne eivät kuitenkaan sovellu uimiseen.

AirPods Prot saavat aina langatonta latausta tukevan kotelon, joka kykenee varastoimaan virtaa 24 tunnin edestä. Kuulokkeet toimivat yhdellä latauksella noin 4,5 tuntia, mutta jo viiden minuutin latauksella saa noin tunnin lisää kuunteluaikaa.

Kuulokkeet saapuvat kauppoihin 30. päivä lokakuuta ja maksavat 279 euroa.