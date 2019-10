iPhone 11:stä tutut slofiet saattavat saapua myös Galaxy S11:een

Yksi iPhone 11:n eniten huomiota herättäneistä ominaisuuksista oli mahdollisuus kuvata hidastettuja selfie-videoita. Nyt ideaa pohditaan myös Samsungin leirissä, sillä korealaisvalmistaja testaa parhaillaan toiminnon tuomista Galaxy-puhelimiinsa.

Sam Mobile bongasi, että Samsung testaa uutta ominaisuutta parhaillaan tulevan One UI 2 -käyttöliittymän betaversiossa. One UI 2 on yhtiön tuleva käyttöliittymä, joka on rakennettu Googlen tuoreimman Android 10:n pohjalle. Toiminnon testaaminen tässä vaiheessa viittaa siihen, että Samsung pohtii ominaisuutta tosissaan.

Puhelimen etukamera tallentaa hidastetut selfie-videot, slofiet, vaikkapa hiusten heilautuksesta, kaverin säikäyttämisestä tai ilmakitarasoolostasi. Toiminto on ollut erityisen suosittu nuorten käyttäjien joukossa.

Jo nykyisissä Galaxy-sarjan lippulaivamallien takakameroissa on Super Slow Motion -toiminto, joka kykenee jopa 960 fps -hidastusvideoihin. Vaikka slofiet eivät kykenekään yhtä suuriin lukemiin, ne ovat silti hauska lisä ystäville lähettämiisi videoihin.

Ensi vuoden hittiominaisuus?

Samsungin oma slofie-toiminto on toistaiseksi vain tiettyjen betakäyttäjien saatavilla, mutta odotamme sen päätyvän myös One UI 2:n lopulliseen versioon. Hidastetut selfie-videot saapuisivat siis todennäköisesti esimerkiksi Galaxy S11:een ja Note 11:een.

Olemme lisäksi kuulleet, että Samsung saattaisi lainata iPhone 11:stä myös Deep Fusion -kuvaprosessointitekniikan, jota käytetään värien ja tekstuurien tunnistamiseen sekä kuvien optimointiin.

Ideoiden lainaaminen Applelta ei ole mitenkään poikkeuksellista, sillä kaikki puhelinvalmistajat tarkkailevat jatkuvasti toistensa uusimpia innovaatioita selvittääkseen, mitkä ominaisuuksista kannattaa tuoda myös omiin puhelimiin. Jos Samsung päättää lopulta tuoda slofiet omiin puhelimiinsa, toiminto tullaan todennäköisesti näkemään pian myös muilla kilpailijoilla.