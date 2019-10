Har Apple utsatt nye MacBook Pro (16") til 2020 på grunn av tastaturproblemer?

Apple kommer til å lansere nye MacBook i 2020, hvilket inkluderer nytt og bedre tastatur med såkalte Scissor-brytere, ifølge analytiker Ming-Chi Kuo. Offentliggjøringen kan skje under Apples WWDC 2020-evenement.



Basert på et forskningsnotis laget av TF International Securities avslørte Kuo at Wistron, en produsent i Taiwan, kommer til å bli hovedleverandør for deler til Scissor-tastaturet i 2020, ifølge Mac Rumors.

Det at Apple endelig ser ut til å bevege seg bort fra det svært kritiserte Butterfly-baserte tastaturet, som finnes i blant annet senere MacBook-, MacBook Pro- og MacBook Air-maskiner, vil være velkomne nyheter for alle som har vurdert å kjøpe ny MacBook, men har vegret seg på grunn av alle problemene med tastaturene.

MacBook Pro på 16 tommer utsatt?

Mange brukere har klaget på at tastaturer med såkalte Butterfly-brytere har blitt ødelagte – og Apple har til og med publisert en offentlig beklagelse for disse problemene. Likevel har selskapet stått på bakbeina og fortsatt å bruke Butterfly-tastaturer i nye MacBook-modeller, med kun små forbedringer i bryterne, i et forsøk på å få disse til å holde noe lenger.



Derfor er det gledelig å høre at MacBook-maskiner fra 2020 kommer til å inneha forbedrede tastaturer, men vi må likevel vente til neste år før vi får se MacBook-maskiner med det nye tastaturdesignet, noe som gjør at man kan lure på om 16-tommersvarianten av MacBook Pro, som det har gått så mange rykter om, muligens kan ha blitt forsinket.

Ryktene, også fra Kuo, har tydet på at denne modellen kommer til å bli den første MacBook-maskinen som får det nye tastaturet, og mange av oss håpet at den nye og større MacBook Pro-maskinen kom på markedet før året var omme.



Nå som 2019 nærmer seg slutten, og vi ikke har hørt noe mer om den nye MacBook-modellen fra Apple, betyr det at 16-tommersmodellen har blitt utsatt til 2020 – eller er det slik at den i det hele tatt eksisterer?



Hvis Apple faktisk har utsatt 16-tommersmodellen til 2020 kan man trøste seg med at sannsynligheten er stor for at man da unngår de problematiske Butterfly-bryterne – noe som kan være vel verdt ventetiden.