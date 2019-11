Endelig lar Gmail deg sende eposter på planlagte tidspunkter

Gmail, som nå nærmest er standardvalget for alle som skal skaffe seg en epostadresse, ble introdusert 1. april 2004. Lenge var tjenesten kun for inviterte, men Google lovte allerede da at dette skulle være en trygg og rask eposttjeneste som leverte imponerende stor lagringsplass.

Nå er Gmail altså 15 år, og selskapet feirer jubileet ved å lansere flere nye funksjoner, inkludert en som mange har ventet på.

Epostplanlegging

– Vi vil gjøre det enklere å respektere alles digitale velferd, så vi introduserer en ny funksjon i Gmail som lar deg velge når en epost skal sendes, skriver selskapet på sin offisielle blogg.

Målet med funksjonen er å la deg respektere epostmottakerens fritid men samtidig la deg sende eposter når det passer deg. Spesielt kan dette komme til nytte for kolleger som jobber i ulike tidssoner, eller for dem som jobber mye på kveldstid.

Med epostplanlegging kan du altså velge tidspunkt og dato når eposten skal sendes, og funksjonen blir å finne bak en pil som vil dukke opp ved siden av «send»-knappen. Google har fortsatt ikke kunngjort når funksjonen vil dukke opp, men med tanke på Googles praksis med å rulle ut slike funksjoner raskt så antar vi at det vil skje veldig snart.

Bilde: Google (Image credit: Google)

Smart Compose

Ved siden av den nye planleggingsfunksjonen, ruller nå Google ut Smart Compose til Android-appen sin, mens iOS-versjonen skal oppdateres med det samme om kort tid.

Smart Compose bruker algoritmer til å forutsi hva du skal skrive mens du skriver, og du får dermed forslag til hvordan setningene kan fullføres. Google lover også at språket vil tilpasses deg, slik at teksten vil fremstå som naturlig. Bare vær klar over at denne funksjonen ikke er tilgjengelig på norsk ennå, så du må eventuelt bytte til engelsk språk og skrive på engelsk hvis du vil bruke funksjonen.

Som nevnt vet vi altså ikke nøyaktig når disse funksjonene rulles ut, men vi antar at de vil dukke opp i løpet av de neste dagene.