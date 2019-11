Gmail fejrer 15-års fødselsdag med ny funktion til at skemalægge meddelelser

Google valgte at afsløre sin nu berømte mail-tjeneste, Gmail, d. 1. april 2004 (i starten var der kun adgang per invitation), og med den kom løfter om en sikker og hurtig beskedtjeneste med masser af lagerplads.

Nu fylder Gmail så 15 år og til at fejre dagen, har Google på sin blog annonceret et par opdateringer til tjenesten, som brugerne har efterspurgt i et stykke tid.

Skemalæg meddelelser

”Vi ønsker at gøre det lettere at respektere alles digitale velbefindende”, står der i Googles oplæg, ”så vi tilføjer en ny funktion til Gmail, som lader dig bestemme hvornår en e-mail skal sendes.”

Formålet med Googles nye skemalægningsfunktion er, at du bliver i stand til at respektere modtagerens kontor- og arbejdstid, imens du stadig kan skrive den i din egen – en funktion som er særdeles anvendelig for kolleger, der arbejder i forskellige tidszoner.

Skemalægning af e-mails lader dig vælge tid og dato for, hvornår din besked skal sendes, og tilgås ved at trykke på pilen ved siden af den normale ”send”-knap. Selvom der endnu ikke er nogen officiel dato for lanceringen af funktionen, regner vi med, at Google begynder at rulle den ud med det samme, hvis vi skal gå ud fra deres historik på det område.

Image credit: Google (Image credit: Google)

Smart Compose

Sammen med den længe ønskede skemalægningsfunktion, udvider Google sin Smart Compose-funktionalitet på alle Android-enheder, som benytter Gmail-appen (iOS er på vej), og introducerer nu fire nye sprog – spansk, fransk, italiensk og portugisisk.

Smart Compose benytte læringsalgoritmer til at forudse gængse fraser i dine e-mails og emnefelt, og kommer herved med forslag til hvordan du skal afslutte dine sætninger. Fremadrettet vil dette også inkludere en personlig tone, så ligger tættere på din normale måde at skrive på.

Som allerede nævnt, er der endnu ingen konkrete detaljer om hvornår disse funktioner bliver tilgængelige, men vi forventer at se dem inden for de næste par dage.