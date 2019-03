Facebook Messenger har fått hemmelig mørk modus – slik skrur du den på

Vi visste den var på vei, men nå har brukere endelig tilgang til den lenge etterlengtede mørke modusen i Facebook Messenger for Android og iOS. Funksjonen er riktig nok kun tilgengelig for dem som vet hvordan man finner den, men som det kommer frem av denne posten på Reddit, er fremgangsmåten enkel.

Mørk modus for Messenger ble tilgjengelig for noen utvalgte brukere sendt i fjor som en del av en forhåndstest. Nå er den derimot tilgjengelig for alle som har den nyeste versjonen av appen installert.

(Bilde: TechRadar)

Hvis du vil låse opp mørk modus i Messenger, må du ganske enkelt sende en melding til en venn (eller deg selv) som kun består av en halvmåne-emoji.

Så fort du gjør det, vil du se at en haug med måne-emojier regner nedover skjermen, og du vil få beskjed om at funksjonen er låst opp og kan aktiveres i app-innstillingene.

Noen brukere har også rapportert om et pop-up-vindu som informerer om den nye funksjonen, men det kan virke som dette ikke skjer for alle.