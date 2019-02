Snart får du mulighet til å slette Facebook-historikken din

Facebook skal lansere en ny funksjon senere i år som lar deg slette historikken din. Det bekrefter selskapets finansdirektør David Wehner ifølge CNBC.

Funksjonen ble opprinnelige kunngjort under F8-konferansen i fjor, og Mark Zuckerberg beskrev funksjonen som «en enkel knapp som lar deg slette historikken din på Facebook – hva du har trykket på, nettsider du har besøkt, og så videre.»

I lys av de høyt profilerte personvernkontroversene som har plaget Facebook i det siste, er mulighetene til å kontrollere hva Facebook deler om deg med andre nettsider og til å se hvilke apper og nettsider du har kommunisert med via Facebook-kontoen din, noe mange brukere har etterspurt.

Det var under Morgan Stanley Technology, Media & Technology Conference 2019 at Wehner avslørte at den nye funksjonen kommer i år.

Konsekvenser for annonser

Denne funksjonen vil nok settes pris på av både brukere og personvernforkjempere, men ifølge Wehner vil det også påvirke hva slags annonser du får se:

– Funksjonen kommer til å gjøre det litt vanskeligere for oss å målrette annonser like effektivt som før.

Med mindre data om deg for hånden, blir det altså vanskeligere å servere deg det Facebook mener er relevante annonser.

Det synes nok de fleste likevel er helt greit når man samtidig får bedre kontroll over informasjonen Facebook deler om dem. Ikke minst har Facebook nok av andre metoder for å samle inn brukerdata som kan brukes til å målrette annonser.