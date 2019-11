Gmail juhlii 15-vuotissyntymäpäiväänsä tuomalla palveluun ajastetut sähköpostit

Google julkaisi maailmankuulun sähköpostisovelluksensa jo 1.4.2004. Yhtiö lupasi tuolloin tuovansa markkinoille turvallisen ja nopean sähköpostisovelluksen, johon oli yhdistettynä ennenkuulumaton määrä tallennustilaa.

Gmail on siis ehtinyt jo 15 vuoden ikään, ja Google on päättänyt juhlistaa sähköpostipalvelunsa syntymäpäivää tuomalla siihen muutamia uusia päivityksiä. Mukana on myös yksi käyttäjien kovasti odottama uudistus: ajastetut sähköpostit.

Ajastetut sähköpostit

"Haluamme helpottaa ja kunniottaa kaikkien digitaalista hyvinvointia", Google totesi blogipostauksessaan. "Lisäämme Gmailiin ominaisuuden, jonka avulla sähköpostin voi ajastaa haluamaansa ajankohtaan."

Gmailin uusi ajastustoiminto on hyödyllinen lisä esimerkiksi silloin, kun työstät jotakin työprojektia myöhään illalla, mutta et kehtaa lähettää sitä eteenpäin yön pikkutunneilla. Sähköpostin voi siis jatkossa ajastaa istumaan paremmin toisten työaikoihin tai eri aikavyöhykkeellä asuvan asiakkaan päivärytmiin.

Käyttäjä voi ajastaa sähköpostin klikkaamalla lähetä-painikkeen vieressä olevaa nuoli-ikonia. Ominaisuutta ei olla julkaistu vielä yleiseen käyttöön, mutta se integroidaan palveluun varmasti piakkoin.

Kuva: Google (Image credit: Google)

Smart Compose

Google julkaisi odotetun ajastustoiminnon rinnalla myös päivityn Smart Compose -ominaisuuden. Päivitys saapuu ensin vain Android-laitteiden Gmail-sovellukseen, mutta on tulossa myöhemmin myös iOS:lle. Palvelu tukee nyt myös neljää uutta kiletä: espanjaa, ranskaa, italiaa ja portugalia. Meillä ei ole toistaiseksi tietoa siitä, tuleeko palvelu toimimaan koskaan suomeksi.

Smart Compose hyödyntää keinoälyä arvioidakseen yleisimmin käyttämiäsi fraaseja sähköposteissa ja ehdottamalla kyseisiä lauseita kirjoittaessasi sähköposteja. Tämä nopeuttaa sähköposteihin vastaamista, mutta säilyttää viesteissä oman henkilökohtaisen sävysi.

Google ei ilmoittanut vielä ominaisuuksien tarkkaa julkaisupäivää, mutta oletamme niiden saapuvan kansainväliseen jakeluun seuraavien päivien aikana.