Dette er Fairphone 3

Fairphone 3 er en modulær mobil, som lover å være bærekraftig og etisk forsvarlig i alle ledd.

Det er ingen tvil om at mobiltelefonindustrien er preget av mange problemer, fra CO2-utslipp og store mengder avfall, til dårlige arbeidsforhold både i forbindelse med utvinning av råmaterialer og ved produksjon.

Det er nettopp dette det nederlanske selskapet bak Fairphone ønsker å endre på, og med Fairphone 3 hevder de å ha laget den meste bærekraftige telefonen til nå.

Fairphone er altså ikke en telefon som prøver å konkurrere med de råeste på markedet verken når det kommer til design eller spesifikasjoner, og den setter i stedet sin stolthet i være annerledes.

Sjefen for selskapet, Eva Gouwens, oppsummerer målet for Fairphone 3 slik i en pressemelding i dag:

– Vi ser for oss en økonomi der hensynet til folk og planeten er en naturlig del av det å drive handel, og i tråd med denne visjonen har vi skapt skalerbare måter å forbedre får produksjonskjede og vårt produkt. Vi har utviklet Fairphone 3 som et reelt bærekraftig alternativ i markedet, noe som er et stort skritt mot vedvarende endring. Ved å etablere et marked for etiske produkter, vil vi motivere hele industrien til å handle mer ansvarlig, for vi kan ikke gjøre dette alene.

Reparer den selv

Fairphone 3 fokuserer altså ikke på den råeste ytelsen eller de meste avanserte funksjonene, men den har likevel helt greie spesifikasjoner. Du får en HD-skjerm på 5,7 tommer, to SIM-kortplasser, NFC, kamera på 12 MP, frontkamera på 8 MP, 4 GB RAM, 64 GB lagring og minnekortplass. Det svakeste leddet er kanskje prosessoren, en Snapdragon 632, men også denne burde fungerer greit til dagligdagse oppgaver.

Det mest unike med Fairphone 3 er kanskje likevel at den er en modulær mobil, noe som betyr at det er enkelt å fjerne seks av komponentene i telefon, inkludert skjermen, høyttaleren og kameraet. Dermed er det mulig å bytte ut deler som skulle gå i stykker, og du oppfordres faktisk til å gjøre dette selv. Det følger til og med med et lite multiverktøy i esken, og deler kan bestilles på produsentens nettside. På den måten kan du spare både penger og miljøet om noe skulle gå galt.

Prisen på Fairphone 3 er satt til 450 euro, altså rundt 4500 kroner, og den skal komme i salg 3. september. Vi er i gang med å teste telefonen, og vi skal gi deg vår endelige dom så fort vi har testet den ferdig.