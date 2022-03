Apple vil etter sigende at du skal abonnere på din neste iPhone

Hva om du ikke kjøpte din neste iPhone, men leide den? Hva om du istedenfor å legge ut langt over 10 000 kroner, eller dele opp betalingen, fikk muligheten til å abonnere på telefonen?



Bloomberg melder denne uken at teknologigiganten fra Cupertino undersøker mulighetene for å lansere nok en abonnementtjeneste, i tillegg til iCloud, Apple Musik, Apple TV+ og Fitness+. I motsetning til de ovennevnte, som tilbyr digitale tjenester og treningsguruhjelp over video, vil man her betale for tilgang til iPhone- og iPad-enheter (og kanskje annen Apple-maskinvare.)

Artikkelen var ellers sparsommelig med detaljene. Tjenesten det nå går rykter om vil innebære betaling én gang i måneden for tilgang på maskinvare. Fordelen, i likhet med leasing, er at man vil kunne få fatt i en iPhone 13 Pro Max (til en verdi av 13 490 kroner) uten noen ekstrakostnader, annet enn den månedlige summen man må betale så lenge man bruker (for eksempel) telefonen.



Det er uklart hvorvidt programmet vil fungere som leasing generelt, om man vil kunne levere inn telefonen på slutten av avtaletiden og starte en ny periode med en ny enhet eller oppgradert telefon; kjøpe telefonen fra Apple for en viss sum; eller om man simpelthen vil ende opp uten telefon etter å ha brukt en betydelig sum på en slags leie.



Selv om dette virker som en kjapp og enkel måte å skaffe seg en fjong ny iPhone eller iPad på (for ikke å snakke om en MacBook eller Mac Studio), så er det liten tvil om at Apple kommer til å sitte igjen som økonomiske vinnere.

Lukrative abonnementer

Selskapet er allerede et arnested for et utstrakt abonnementvelde som hanker inn milliarder av dollar hvert bidige kvartal, og som nå står for store deler av den totale inntekten (salg av iPhone står fortsatt for den største andelen.)



Apple gir allerede brukerne muligheten til å kjøpe en iPhone på avdrag (uten ekstra kostnader innenfor enkelte perioder), og i andre land kan er det mulig å ta i bruk en såkalt iPhone Upgrade Plan, der man betaler en viss sum i måneden for kontinuerlig å eie den gjeveste modellen. Med denne modellen er det ikke mulig å bytte telefon før man har brukt tjenesten i 12 måneder. En abonnementtjeneste vil antakeligvis være noe mer fleksibel, og hvis man aldri ender opp med å eie telefonene antar vi også at prisen vil være snillere.



Om ikke annet vil lanseringen av et slikt maskinvareabonnement passe godt inn med resten av abonnementtjenestene Apple tilbyr. Det er allerede tydelig at Apple liker å strømlinjeforme sortimentet, noe vi fikk et eksempel på i 2020, da Apple One ble avslørt, en tjeneste som for 165 kroner i måneden gir deg tilgang til både Apple Music, Apple TV+, Arcade og iCloud (50 GB.)

Er det en vinn-vinn-situasjon?

Enkelte industrianalytikere anser en slik løsning som fordelaktig for både Apple og forbrukere. «Dette er en mer praktisk måte å tilby maskinvare og tjenester på, og [Apple] kan åpne for at det kan inkludere annen Apple-maskinvare i et slags kinesisk meny-format [der man står fritt til å velge fra flere kategorier, red. anm.]», fortalte sjefsanalytiker og styreformann i Creative Strategies, Tim Bajarin, oss via e-post, og la til: «Det ville også binde kundene til en mer langsiktig servicemodell som er mer forutsigbar.»



En slik abonnementløsning kan også føre til mindre stress over at forbrukernes nye og dyre iPhone-modeller raskt faller av moten og mister verdi. Problemet med verdiforringelse vil da ligge hos Apple.

Hvis du allerede har kastet deg hodestups inn i Apple-økosystemet, og abonnerer på flerfoldige tjenester, vil spørsmål være: Er du villig til betale for Apple One Premium+ (for ordens skyld: dette navnet fant vi på her og nå), et abonnement som inkluderer fritt valg av iPhone-modell, iPad og (kanskje) AirPods, Apple TV (maskinvare) og MacBook eller Mac? Og, hvor mye er du villig til å gi per måned?



Apple har, ikke overraskende, vært stille som østers når det gjelder Bloomberg-artikkelen. Selskapet valgte også ikke å komme med en uttalelse i tilknytning til vår artikkel.