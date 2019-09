Alienware og Elkjøp i tospann på Lørenskog

Anonymt plassert på Visperud, mellom Oslo og Lørenskog sentrum, ligger Elkjøps flaggskip i Norden, en enorm Megastore. Inne i betongkolossen finner man 30 000 ulike varer spredd utover 5000 kvadratmeter. Da Morten Syvertsen og Elkjøp fikk spørsmålet om hvor en ny Alienware-butikk skulle plasseres var valget enkelt: i Lørenskog.

Syvertsen står sammen med Per Jostein Ørslien, retaildirektør i Norden for Dell/Alienware, og venter på at klokken skal slå elleve. Stemningen er noe alvorstung, dette er ikke hverdagskost for noen av dem, men begge kvikner til når vi begynner å snakke om gaming.

Morten Syvertsen og Per Jostein Ørslien åpner offisielt Alienware-butikken. (Image credit: John Fredrik Kristiansen)

«Dette er den første Alienware-butikken utenfor Asia og USA» forteller Syvertsen entusiastisk, «gaming begynner å bli veldig veldig stort for oss i Elkjøp, flere av oss begynner å få heltidsstillinger innen gaming» fortsetter han. Det er ikke vanskelig å se hvorfor. Bare noen meter bortenfor det nye Alienware-konseptet finner man den allerede eksisterende gaming-avdelingen på Elkjøp Lørenskog. Her står det dusinvis av gaming-maskiner koplet opp på nett, med haugevis av spill installert, og litt utpå dagen vil dette området være fylt til randen med unge spillentusiaster som vil prøve det beste utstyret og de nyeste spillene.

Her er det fritt frem. Man kan sitte så lenge man vil og spille hva man vil. Syvertsen forklarer: «For oss i Elkjøp er dette like mye bygging av en merkevare som det er salg av produkter. Vi traff bølgen ganske godt for en to-tre år siden, men det først i det siste vi har fått ordentlig fotfeste når det gjelder gaming på PC.»

Det er ikke småtteri man får leke med i Lørenskog. (Image credit: John Fredrik Kristiansen)

Alienware-butikken på Lørenskog utvider dette konseptet, her inne er det enda mer spisset. På rekke og rad finner man det aller gjeveste av maskinvare, stasjonære, bærbare, skjermer og relatert tilbehør som gaming-stoler, tastaturer og mus.

Pro-gamere på besøk

Retaildirektør for Norden, Per Jostein Ørslien, forklarer at Alienware-hjørnet kommer til å være et arnested for events utover høsten og vinteren, der hvem som helst kan komme og spille sammen med pro-gamere.

Adam «Lider» Ilyasov og Amalie «Proxyfox» Reisvaag har satt seg godt til rette. (Image credit: John Fredrik Kristiansen)

I et annet hjørne av butikken står Amalie Reisvaag og Adam Ilyasov, bedre kjent som henholdsvis Proxyfox og Lider, profesjonelle spillere av «League of Legends», et av de mest populære MOBA-spillene på markedet akkurat nå. De to ser trøtte og rådville ut der de står omringet av videokameraer og bransjefolk, akkurat ankommet fra Berlin, der de bor til vanlig, men det er liten tvil om hva som skal skje.

De setter seg godt til rette i hver sin gamingstol og fyrer opp «LoL», spillet som til daglig er deres inntektskilde. Begge en del av Misfits Gaming, en e-sportorganisasjon som sponses av Alienware, og det er i kraft av å være ambassadører for organisasjonen og merket de befinner seg i Norge.

Amalie «Proxyfox» Reisvaag. (Image credit: John Fredrik Kristiansen)

«Jeg bruker en laptop fra Alienware, den er jeg veldig fornøyd med» sier Proxyfox og nikker bakover mot nye Alienware M15 og M17 da jeg spør duoen om hva de synes om merket. Lider bruker på sin side en av de stasjonære som står klare til bruk i Lørenskog, mens begge er enige om at det ikke nytter å bruke annet enn mus fra Razer.

Samtalen glir over i snakk om mangelen på folk i butikken, Proxyfox mener problemet er tidspunktet. «Folk er på skolen.» sier hun, og treffer spikeren på hodet med det samme. Lider forteller at opplevelsen hans av å gå fra å være elev, dra hjem fra skolen og spille «LoL», for så plutselig bli profesjonell gamer var brå. «Plutselig ble det jobb» sier han smått sardonisk. Og hvorfor ble det akkurat «LoL»? «Det var 'LoL' jeg var best på», sier han og forklarer at det ikke går an å holde på med dette uten de riktige forutsetningene. Museklikkene til Lider går i ett foran oss mens vi sitter alene rundt monstermaskinene. «Motivasjon er alt».