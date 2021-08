Samsung Galaxy Unpacked: Slik ser du Samsung Galaxy Z Fold 3-lanseringen

Det er ikke mange minuttene igjen til det store Galaxy Unpacked-arrangementet går av stabelen, faktisk må du ikke vente lengre enn til klokken 16:00 før livestrømmen går på lufta, og Samsung presenterer en rekke nye produkter.



De store navnene vi forventer å se denne gangen er Samsung Galaxy Z Fold 3 og Z Flip 3, to nye brettbare telefoner, én liten og én stor. Det er også verdt å nevne, for alle som ikke har fått med seg nyheten, at Note 21 ikke blir presentert, siden den er kansellert.



Vi håper også at vi blir servert Galaxy Watch 4 og Watch Active 4, to smartklokker som kjører en helt ny versjon av Googles WearOS, samt Galaxy Buds 2, som det har gått en del rykter om i det siste. Lekkasjer som dukket opp tidligere i år ymtet også om at Samsung muligens vil presentere Galaxy S21 FE og Galaxy Tab S8, men det har vært stille på den fronten i den senere tid, så derfor anser vi det som relativt lite sannsynlig.



Det ville også ha gitt Samsung svært dårlig tid til å snakke om hvert produkt fra scenekanten, og vi tror at de heller ønsker å bruke litt tid på å presentere hver av de nye enhetene i detalj.



Om vi ikke ser snurten av ikke-brettbare telefoner eller nye nettbrett senere i dag, så er det likevel ikke mangel på enheter Samsung potensielt kan vise frem – og nå lurer du kanskje på hvor du kan få med deg Galaxy Unpacked?

Slik ser du Samsung Galaxy Unpacked

Du må ikke langt for å se dagens livestrøm. Hvis du leser dette har du faktisk allerede hoppet over det essensielle. Gå et par centimeter opp, så vil du finne videorubrikken som viser Samsung Galaxy Unpacked.



Selskapet strømmer evenementet via YouTube, og det er allerede en strøm oppe i rubrikken ovenfor med en hendig nedtellingsmekanisme som forteller deg hvor lenge det er igjen til showet starter. Når klokken slår fire vil videoen bli til en livestrøm, og du kan til og med la YouTube gi deg et varsel, om du er redd for å glemme det hele.