Samsung Galaxy Z Flip 3 – lanseringsdato, pris, nyheter og lekkasjer

Samsung Galaxy Z Flip 3 kan bli Samsungs este foldbare mobiltelefon. Lanseringen kan være rett rundt hjørnet, ettersom det ved lanseringen av Galaxy S21 14. januar 2021 ikke fulgte med noen foldbare modeller. Når har imidlertid Samsungs nyeste flaggskip fått en god stund i rampelyset, så det er på tide med en ny mobiltelefon.

Det er gått over et år siden lanseringen av Samsung Galaxy Z Flip, noe som også kan antyde at det ikke er så lenge til vi får møte arvtageren. Denne telefonen var selskapets første foldbare «kamskjell»-modell, og arvtageren vil i så fall bli den andre.

Så hvorfor handler ikke denne artikkelen om Samsung Galaxy Z Flip 2? Fordi vi har hørt at den ikke kommer til å hete det. Dette skal vi forklare nærmere nedenfor.

Men hva vet vi egentlig om Samsung Galaxy Z Flip 3? Det dukker opp stadig flere rykter og lekkasjer. I forkant av den store lanseringen av Samsung Galaxy Z Flip 3 formidler vi alt vi vet – inkludert detaljer omkring det forvirrende navnet.

Latest news 11. august er bekreftet som dato for neste utgave av Samsung Unpacked, og vi vil trolig få høre om neste generasjon av Galaxy Z Flip-telefonen under denne begivenheten.

Samsung Galaxy Z Flip 3: rett på sak

Hva er det? En foldbar «kamskjell»-mobil fra Samsung

En foldbar «kamskjell»-mobil fra Samsung Når kommer den? 11. august 2021 – muligens

11. august 2021 – muligens Hva vil den koste? Regn med minimum 15 000 kroner

Samsung Galaxy Z Flip 3: lanseringsdato og pris

(Image credit: Future)

Selv om en lekket oversikt over Samsung-lanseringer frem til slutten av august 2021 ikke nevnte Z Flip 3, har vi siden fått høre at den likevel kan få sin lansering i August. Samsung skal arrangere en begivenhet 11. august, så den kan trolig bli avduket der.

Sannsynligheten for dette øker med at Samsung Galaxy Note 21 trolig skrinlegges. Dette er en mobilserie som normalt lanseres den måneden. Vi har hørt fra en rekke kilder at Galaxy Z Flip 3 er like rundt hjørnet, og dermed regner vi med å få vite mer 11. august.

Når det gjelder prisen, ser vi for oss det samme nivået som lanseringsprisen for originalversjonen av Galaxy Z Flip, som i Norge var på 16 000 kroner. En kilde hevder at den vil bli vesentlig rimeligere enn Galaxy Z Flip 5G, som ble lansert i Norge for 18 290 kroner.

Det går også rykter om at prisen vil kunne bli satt enda lavere. Det er visse uenigheter om prisnivået, men de fleste kildene peker mot en lavere pris enn for forgjengeren.

Samsung Galaxy Z Flip 3 eller Z Flip 2?

(Image credit: Future)

Man vil naturligvis regne med at etterfølgeren til Samsung Galaxy Z Flip vil bli Galaxy Z Flip 2, ikke sant?

Det kan vise seg å ikke bli tilfellet, fr vi har fått høre at den neste modellen vil få navnet Galaxy Z Flip 3. Denne opplysningen stammer fra det nederlandske nettstedet GalaxyClub, som har et blandet rykte når det gjelder å komme med pålitelige opplysninger.

Det later likevel til å ligge fornuftige vurderinger bak dette navneskiftet, ettersom 5G-utgaven av Galaxy Z Flip teknisk sett var «Flip 2», og dermed blir den neste versjonen «Flip 3».

GalaxyClub skriver dessuten at Samsung vil bringe Flip-serien på nivå med tallene i Fold-serien, hvor Galaxy Z Fold 3 vil bli den neste modellen.

Senere har LetsGoDigital gjentatt disse påstandene, og de oppgir at fra «flere pålitelige kilder» har hørt at telefonen vil få navnet Samsung Galaxy Z Flip 3.

Men vi har flere ganger opplevd at rykter og lekkasjer i forkant av lanseringer er samstemte, slik at vi tar dem for gitt, og så viser det seg ved lanseringen at vi likevel har tatt feil. Dette kan også skjer med den neste Galaxy Z Flip-modellen (som det gjorde med Samsung Galaxy S21, som mange trodde ville få navnet Galaxy S30).

Det viser bare at vi ikke kan være 100 % sikre før lanseringen.

Samsung Galaxy Z Flip: nyheter og rykter

Vi kan ha fått vår første ordentlige titt på Samsung Galaxy Z Flip 3, takket være lekket markedsføringsmateriale. Noe av dette kan du se nedenfor.

Bildene og de ledsagende opplysningene avslører et totonet design (tydeligvis i fargene mørkegrønn, lys lilla, beige, grå, svart, rosa, mørkeblå og hvit), samt en mye større sekundær skjerm enn på forgjengeren.

Disse fargene er dessuten blitt nevnt tidligere, så det er trolig at de stemmer. De har også dukket opp i en gruppe rendringer lekket av GizNext, som gir oss den første potensielle sniktitten på Z Flip 3 og som bekrefter det totonede utseendet.

Men andre kilder har faktisk vist angivelige fotografier av selve telefonene:

Bilde 1 av 2 (Image credit: @TheGalox_) Bilde 2 av 2 (Image credit: @TheGalox_)

Noen rendringer av Samsung Galaxy Z Flip 3 er også ute i det fri, og du har kanskje sett dem. Men ikke la deg lure – de er ikke offisielle, De er blitt laget hos LetsGoDigital, på bakgrunn av spesifikasjoner og lekkede bilder – i et forsøk på å skape et tydelig bilde av hvordan disse foldbare mobilene vil kunne ta seg ut.

Samsung Z Flip 3 with Galaxy S21 camera design👀https://t.co/yOYj1822IqThank you Tron @FrontTron for the tip!#Samsung #GalaxyZFlip3 #SamsungZFlip3 pic.twitter.com/myHbOQwHJIJanuary 8, 2021 See more

Imidlertid virker en lekkasje av nyere dato mer offisiell. Den kan ses i form av noe 360-grafers GIFer som viser Galaxy Z Flip 3 fra en rekke vinkler, både i åpen og lukket tilstand. Du kan se en av disse nedenfor.

Disse stammer dessuten fra en mer pålitelig kilde, og ble delt i midten av juli – altså ikke så lenge før den lanseringsdatoen vi venter oss. Det antyder at dette kan være korrekt, særlig ettersom de stemmer med hva vi har sett tidligere.

pic.twitter.com/xzMz26zY06July 10, 2021 See more

En annen lekkasje om Samsung Galaxy Z Flip 2 (som lekkeren kaller den), antyder at enheten vil få en 3-tommers skjerm på utsiden, og en skjerm på 6,7" når den er åpnet opp. Hovedskjermen har i så fall samme størrelse som på den første utgaven av Flip, men originalen hadde en frontskjerm på bare 1,1 tomme. Her kan vi altså få oppleve vesentlige forbedringer.

Denne lekkasjen, i tillegg til mange andre, oppgir også at Z Flip 2 vil få et større batteri enn det på 3300 mAh man finner i originalversjonen. Så langt har ingen sagt noe om den nye batteristørrelsen.

Det later til at Samsung Galaxy Z Flip 3 vil kunne fungere med Samsungs S Pen. Dette kommer fra en varemerkeregistrering som antyder kompatibilitet med denne pekepennen. Det er usikkert om telefonen er designet rundt denne funksjonaliteten, slik Galaxy Note-modellene er, eller om den enkelt og greit bare vil være kompatibel med pennen, som Galaxy S21 Ultra.

I henhold til en lekkasje vil neste utgave av Galaxy Z Flip få et redesignet hengsel, samt et bedre materiale i skjermen enn forgjengeren. Dette er to hovedkomponenter i en foldbar mobiltelefon, og det ser ut til at Samsung satser på å skape en mer holdbar enhet.

Noe som underbygger denne tanken er nyheten om at Samsung har registrert varemerket «Armor Frame». Registreringen går ikke så grundig i detalj, men det er mulig at Z Flip 3 vil kunne få en langt sterkere ramme.

Samsung Galaxy Z Flip 3 vil kanskje også bli mer værbestandig, ettersom kilder hevder at den vil få en IP-klassifisering, noe som innebærer en viss motstandskraft mot vann og støv, men vi vet ikke i hvilken grad.

Vi har også hørt at sammen med Galaxy Z Fold 3 kan også Samsung Galaxy Z Flip 3 få den sterkeste skjermen av alle årets foldbare mobiltelefoner. Kameraene kan bli de samme som på Galaxy Z Fold 2 – som hadde et 12 MP-kamera med tre objektiver – noe som kan være en skuffelse.

Det er i tråd med en annen lekkasje, som antyder at Galaxy Z Flip 3 kan få tre kameralinser, slankere ytterkanter om leveres i fargene svart, beige, grønn og lilla.

Når det gjelder kraften, peker en ytelsestest mot en Snapdragon 888-brikke (den samme du finner i Galaxy S21-serien i noen regioner) og 8 GB RAM. Dette blir i så fall en ganske kraftig mobiltelefon.

Ellers har vi hørt at Samsung Galaxy Z Flip 3 vil kunne leveres med lagringsplass på 128 GB og 256 GB, at den skal kjøre Android 11. 128 GB er mindre enn det Galaxy Z Flip kan skilte med, noe som også kan antyde en lavere inngangspris.

Det verserer faktisk også rykter om en Samsung Galaxy Z Flip Lite, og det er mulig at denne rimeligere modellen faktisk er Z Flip 2 eller 3, hvis den neste modellene utvikles for å ha en lavere pris enn den eksisterende modellen. En annen kilde hevder imidlertid at både Z Flip 3 og Z Flip 3 Lite er på vei.