Sinte Google Home-brukere rapporterer om økende problemer – og nå lover Google å fikse dem

Brukere rapporterer en rekke problemer med Google Home- og Nest-enheter

Kommandoer fungerer ikke eller svarer sakte

De fleste enheter har ikke fått oppdateringer på flere år

Oppdatering 24. juli:

Google har nå bekreftet problemene beskrevet av Google Home-brukere nedenfor. I to innlegg på X sier Anish Kattukaran (produktsjef for Google Home og Nest) at Google ønsker å «beklager opplevelsene og følelsene du opplever», og at selskapet er «forpliktet til å løse dette på riktig måte». Han la til at Google jobber med «en langsiktig løsning som vil gi bedre pålitelighet og funksjonalitet», og at de «vil ha mer å dele i høst». Det er i det minste lovende for fremtiden – selv om det ikke hjelper her og nå.

Originalartikkel:

Har du sjekket Google Home-enhetene dine i det siste? Det ser ut til at Google Home- og Google Nest-produktene gradvis har blitt mindre pålitelige og stadig mer buggy – noe mange brukere nå uttrykker frustrasjon over, ettersom de føler at Google har forlatt hele økosystemet.

Et langt Reddit-innlegg lister opp en rekke problemer, som bemerket av Android Authority – som også har dusinvis av kommentarer fra brukere som klager over hvor upålitelige Googles smarthjem-enheter har blitt.

Problemene som nevnes inkluderer stemmekommandoer som ikke fungerer, automatiseringer og rutiner som ikke fungerer, lyd- og videostrømmer som ikke er tilgjengelige, og enheter som går offline, ikke kommuniserer med hverandre eller reagerer veldig sakte – med andre ord, det er ikke et pent bilde.

Én bruker oppsummerte situasjonen med: «Jeg får det bare til å fungere feilfritt kanskje 25 % av tiden nå for tiden», noe som er representativt for mange. Flere personer oppgir også at de nå planlegger å bytte til andre produkter, ettersom Google ikke ser ut til å gjøre en innsats for å svare.

Hvor er de nye enhetene?

Det er ikke mange tegn til liv fra Google Home- og Nest-økosystemene akkurat nå. Røykvarsleren Nest Protect ble faset ut i mars, og det nyeste Nest-sikkerhetskameraet ble lansert i 2021. For å finne en ny Nest-høyttaler eller smartskjerm må du tilbake til 2020.

Man fikk riktig nok en ny Nest Thermostat i august i fjor – men bare i USA, og eldre modeller selges ikke lenger i Europa. Kombinert med det økende antallet rapporterte feil er det ikke rart at brukerne føler seg skuffet.

Google har et rykte på seg for raskt å miste interessen for sine egne produkter – fra Chromecast til Google Stadia – noe som naturlig nok gjør at forbrukere nøler med å investere tid og penger i selskapets fremtidige satsinger.

Googles nyeste favorittprosjekt er selvfølgelig Gemini AI, og det er mulig at vi vil se nye smarthjem-enheter med innebygd Gemini i fremtiden. Men med tanke på hvor lite oppmerksomhet Google har viet til eksisterende maskinvare i kategorien, er det ingen garanti for langsiktig støtte – selv om nye dingser faktisk skulle lanseres.