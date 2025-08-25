Ninjas beste kaffemaskin har nettopp fått en oppfriskning – og den ser bedre ut enn noensinne.

Ninja Luxe Café Premier espressomaskin er tilgjengelig i to nye farger.

I tillegg til sølv kan du nå velge svart eller Cyber ​​Space (marineblå).

Luxe Café Premier-utgaven har en assistert tamper for å redusere søl.

Ninja har gitt sin topprangerte espressomaskin et nytt utseende nå i august, med to nye fargealternativer. I tillegg til den originale sølvfargen leveres Ninja Luxe Café Premier nå i elegant svart med satengfinish og en marineblå nyanse kalt Cyber ​​Space.

Vi ga den opprinnelige Ninja Luxe Café en score på fire og en halv stjerne av fem da vi anmeldte den i fjor takket være dens allsidighet og brukervennlighet, og den har ligget pent plassert i vår oversikt over de beste kaffemaskinene siden den gang. Den kan brygge både espresso og dryppkaffe, og til og med lage autentisk kaldbrygget kaffe – og den er forfriskende enkel å bruke.

Premier-utgaven går et skritt lenger enn originalen, med en guidet tamper som betyr at du ikke trenger å fjerne portafilterhåndtaket fra under kvernen for å tampe den. I stedet trekker du bare ned spaken på venstre side av maskinen, så presser den kaffen inn i en pent formet puck for deg, uten søl.

Det ligner på systemet som brukes av Sage Barista Impress, og krever bare minimalt trykk på spaken for å presse kaffen jevnt og like tilfredsstillende.

En dreining til den mørke siden

Vi har sett en trend mot mer naturlige farger i kjøkkenapparater i år, og det startet med KitchenAids kunngjøring om at en myk gulfarge kalt Butter ville være fargen deres i 2025. KitchenAid lanserte også en kjøkkenmaskin i en mosegrønn farge med en bolle i valnøttre, mens Smeg ga espressomaskinene sine et nytt utseende med en bløtere nyanse av kremhvit, og Breville eksperimenterte med olivengrønn og messing.

Ninjas moderne utseende svarte og marineblå maskiner med sølvdetaljer går mot strømmen, men ifølge våre kolleger hos Homes and Gardens gjør krombeslag et comeback, så kanskje de er i forkant av utviklingen.

