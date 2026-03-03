Xiaomi Watch 5 er lansert globalt, og den kan bli en rimelig rival til Google Pixel Watch 4

Xiaomi Watch 5 er nå tilgjengelig for salg utenfor Kina

Smartklokken ble opprinnelig lansert i Kina sent i 2025

Den har byttet operativsystem fra HyperOS til Googles Wear OS 6

I desember lanserte Xiaomi sin Watch 5med Wear OS 6-kompatibilitet. Den dårlige nyheten er at den bare ble lansert i Kina, men selskapet har nå gjort enheten tilgjengelig over hele verden, noe som bringer de nye funksjonene til et mye bredere publikum.

Watch 5 er utstyrt med en 1,54-tommers AMOLED-skjerm med safirglass både foran og bak og en lysstyrke på opptil 1500 nits. Urkassen er laget av en ramme i rustfritt stål og er tilgjengelig i Juniper Green eller Black, mens den 3D-printede remmen veier 43 g, noe Xiaomi sier er omtrent 50 % lettere enn en tilsvarende i rustfritt stål.

Xiaomis klokke drives av en kombinasjon av en 4nm Snapdragon W5 og en lavstrøms 6nm BES2800-brikke. Dette trekket er for å «balansere ytelse og energieffektivitet», sier Xiaomi. Når den brukes i ytelsesmodus, får du seks dagers batteritid på én enkelt lading, som strekker seg til 18 dager når strømsparingsmodus er aktivert.

Bevegelseskontroll får et løft i form av en elektromyografisensor (EMG) som gir Xiaomis «mest presise bevegelseskontroll hittil», sier firmaet. Denne støtter syv bevegelser og interaksjoner. Bortsett fra det er det over 150 sportsmodi, 3D-animert treningsveiledning og EKG-analyse.

Et skifte til Wear OS 6

Xiaomi lanserer ofte mange av sine beste smartklokker i Kina først, og deretter sprer de dem over hele verden. Det er også på denne måten når det gjelder Watch 5.

Vi har ikke anmeldt en enhet i Xiaomis Watch-serie ennå, men vi har kastet øynene våre over andre kroppsnære enheter laget av selskapet. Dette inkluderer Watch S1 Pro, som vi fikk 3,5 av fem stjerner, og det firestjerners Smart Band 9. Da vi testet disse produktene, ble vi imponert over den førsteklasses maskinvaren, men vi følte at de ble sviktet av til tider uberegnelig programvare. Vi må se om det er noe Xiaomi har adressert med Watch 5.

Når vi snakker om programvare, har Xiaomi byttet fra sitt eget HyperOS-operativsystem til Googles Wear OS 6. Vi har ikke fått vite hvorfor, men det burde bidra til å gi den lignende programvarefunksjoner som Google Pixel Watch 4, som vi anmeldte positivt i fjor.

Hvor mye må du punge ut med for en Watch 5? Det er litt uklart, ettersom norske priser ikke ser ut til å være tilgjengelige ennå, men den er oppført til £269,99 i Storbritannia. Uansett er den tilgjengelig for kjøp nå i forskjellige regioner rundt om i verden.