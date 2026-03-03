Xiaomi tuo edullisen Google Pixel Watch 4 -haastajan myyntiin
Muutosten tuulet puhaltavat
- Xiaomi Watch 5 on saatavissa nyt myös Kiinan ulkopuolella
- Alkuperäinen julkaisu Kiinassa joulukuussa 2025
- HyperOS-ohjelmisto on vaihtunut Googlen Wear OS 6:een
Xiaomi julkaisi joulukuussa 2025 Watch 5 -älykellon Wear OS 6 -yhteensopivuudella, mutta malli jäi tuolloin Kiinan markkinoiden yksinoikeudeksi. Nyt tilanne on kuitenkin muuttunut, kun laite julkaistiin maailmanlaajuisesti. Samalla kello on saanut kyytipojaksi uusia ominaisuuksia.
Watch 5 hyödyntää 1,54-tuumaista safiirilasillista AMOLED-näyttöä, jonka kirkkaus on enintään 1 500 nitiä. Kello on valmistetu ruostumattomasta teräksestä ja se on saatavissa mustana tai vihreänä.
Kellon suorituskyvystä vastaavat suorittimet 4nm Snapdragon W5 ja 6nm BES2800. Tällä ratkaisulla "tasapainotellaan suorituskyvyn sekä virrankulutuksen välillä". Kun kellon on suorituskykytilassa, luvataan sille kuuden päivän akkukestoa. Virransäästötilalla lukema kohoaa 18 vuorokauteen.
Eleohjaus hyödyntää elektromyografia-anturia (EMG), joka tuo Xiaomin mukaan "tarkimman eleohjauksen tähän mennessä". Toiminto tukee seitsemää elettä. Lisäksi tarjolla on yli 150 urheilutilaa, 3D-animoituja harjoitusohjauksia sekä EKG-analyysi.
Tervetuloa, Wear OS 6
Xiaomi on tavannut julkaista parhaat älykellonsa ensin Kiinan markkinoille, minkä jälkeen Eurooppa ja muut länsimaat ovat seuranneet perässä. Näin käy myös Watch 5:n tapauksessa.
Emme ole vielä päässeet uutuusmalliin käsiksi, mutta aiempien aikarautojen perusteella uskaltanee tehdä johtopäätelmiä. Watch S1 Pro sai meiltä 3,5 tähteä, kun taas Smart Band 9 saalisti neljännen tähden. Molempien mallien kohdalla kehuimme niiden laadukasta teknologiaa, mutta sovelluspuolella on ollut havaittavissa ärsytyksenaiheita. Toivottavasti tätä osa-aluetta on hiottu Watch 5:n rantautumiseen mennessä.
Xiaomi on siirtynyt omasta HyperOS-käyttöjärjestelmästään Googlen Wear OS 6 -ohjelmistoon. Ratkaisun syytä ei ole avattu, mutta todennäköisesti taustalla on halu saada samoja toimintoja joita Google Pixel Watch 4 tarjoaa.
Kellon Suomen hinta ei ole vielä tiedossa, mutta se asettunee alle 300 euron hujakoille.
