OnePlus Watch 4 avduket med en programvareoverraskelse – men fansen er lite imponert

OnePlus har avduket den kroppsnære enheten Watch 4

Den har en nyere versjon av Wear OS enn OnePlus' eldre enheter

Men noen brukere er skuffet over mangelen på betydelige oppgraderinger

Hvis du er på utkikk etter en ny kroppsnær enhet, bør du sjekke ut hva OnePlus har lagt til i sortimentet sitt. Selskapet har nettopp annonsert OnePlus Watch 4 og avslørt enhetens fullstendige liste over funksjoner og spesifikasjoner, og det finnes en interessant programvareoverraskelse i listen.

Gå til OnePlus-nettsiden, så finner du alle opplysningene om den nye smartklokken. Den har en 466x466 pikslers LTPO OLED-skjerm med safirglass som gir 600 nits lysstyrke og 3000 nits maksimal lysstyrke i sportsmodus, 2 GB minne og 32 GB lagringsplass. 646 mAh-batteriet kan drive enheten i tre dager med mye bruk og opptil 16 dager i strømsparemodus. Vekten er redusert sammenlignet med Watch 3, og en IP69-klassifisering er lagt til.

Interessant nok drives OnePlus Watch 4 av Oxygen OS Watch 8, basert på Googles Wear OS 6, rett ut av esken. Det er uvanlig, fordi OnePlus tidligere har sagt at Wear OS 6 kommer til de eldre Watch 3- og Watch 2-modellene senere i år, så det er en hyggelig overraskelse å få det lastet inn på en helt ny kroppsnær enhet før den tidsrammen.

Du vil kunne få OnePlus Watch 4 i fargekombinasjonene Evergreen Titanium og Midnight Titanium. Til tross for en myk lansering på OnePlus-nettstedet, er det ingen informasjon om pris eller utgivelsesdato ennå. Vi får se når det kommer.

For det første bruker Watch 4 den samme Qualcomm Snapdragon W5-prosessoren og BES 2800-koprosessoren som Watch 3 og Watch 2 før den. Det er en skuffende innrømmelse og betyr at det ikke er noen spor av Snapdragon Wear EliteElite-brikken her.

Og ikke alle OnePlus-fans er imponert, spesielt når det gjelder de relativt små oppgraderingene i forhold til Watch 3. Vi kan hente et eksempel fra Reddit, der brukeren DueCompetition1249 uttrykte sin misnøye ved å si: «Ingenting nytt. Enten blir det veldig billig ... eller så blir det en flopp.»

Denne oppfatningen ble speilet av brukeren Realistic-Button1810, som sa: «Ikke mye maskinvareendring, egentlig ikke verdt en oppgradering hvis du har to eller tre ... bedre å vente til den nye maskinvaren slippes.»

Hvis du allerede har en OnePlus Watch 3 – eller til og med en Watch 2 – vil du kanskje ikke synes at oppgraderingen er verdt det, spesielt med tanke på fraværet av en ny brikke. I mangel av vesentlige endringer kan OnePlus Watch 4 være en klokke å unngå for nyere OnePlus-kunder.