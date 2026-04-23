OnePlus Watch 4 avduket med en programvareoverraskelse – men fansen er lite imponert
Bare en liten endring
- OnePlus har avduket den kroppsnære enheten Watch 4
- Den har en nyere versjon av Wear OS enn OnePlus' eldre enheter
- Men noen brukere er skuffet over mangelen på betydelige oppgraderinger
Hvis du er på utkikk etter en ny kroppsnær enhet, bør du sjekke ut hva OnePlus har lagt til i sortimentet sitt. Selskapet har nettopp annonsert OnePlus Watch 4 og avslørt enhetens fullstendige liste over funksjoner og spesifikasjoner, og det finnes en interessant programvareoverraskelse i listen.
Gå til OnePlus-nettsiden, så finner du alle opplysningene om den nye smartklokken. Den har en 466x466 pikslers LTPO OLED-skjerm med safirglass som gir 600 nits lysstyrke og 3000 nits maksimal lysstyrke i sportsmodus, 2 GB minne og 32 GB lagringsplass. 646 mAh-batteriet kan drive enheten i tre dager med mye bruk og opptil 16 dager i strømsparemodus. Vekten er redusert sammenlignet med Watch 3, og en IP69-klassifisering er lagt til.
Interessant nok drives OnePlus Watch 4 av Oxygen OS Watch 8, basert på Googles Wear OS 6, rett ut av esken. Det er uvanlig, fordi OnePlus tidligere har sagt at Wear OS 6 kommer til de eldre Watch 3- og Watch 2-modellene senere i år, så det er en hyggelig overraskelse å få det lastet inn på en helt ny kroppsnær enhet før den tidsrammen.Artikkelen fortsetter nedenfor
Du vil kunne få OnePlus Watch 4 i fargekombinasjonene Evergreen Titanium og Midnight Titanium. Til tross for en myk lansering på OnePlus-nettstedet, er det ingen informasjon om pris eller utgivelsesdato ennå. Vi får se når det kommer.
Greit å hoppe over denne?
For det første bruker Watch 4 den samme Qualcomm Snapdragon W5-prosessoren og BES 2800-koprosessoren som Watch 3 og Watch 2 før den. Det er en skuffende innrømmelse og betyr at det ikke er noen spor av Snapdragon Wear EliteElite-brikken her.
Og ikke alle OnePlus-fans er imponert, spesielt når det gjelder de relativt små oppgraderingene i forhold til Watch 3. Vi kan hente et eksempel fra Reddit, der brukeren DueCompetition1249 uttrykte sin misnøye ved å si: «Ingenting nytt. Enten blir det veldig billig ... eller så blir det en flopp.»
Denne oppfatningen ble speilet av brukeren Realistic-Button1810, som sa: «Ikke mye maskinvareendring, egentlig ikke verdt en oppgradering hvis du har to eller tre ... bedre å vente til den nye maskinvaren slippes.»
Hvis du allerede har en OnePlus Watch 3 – eller til og med en Watch 2 – vil du kanskje ikke synes at oppgraderingen er verdt det, spesielt med tanke på fraværet av en ny brikke. I mangel av vesentlige endringer kan OnePlus Watch 4 være en klokke å unngå for nyere OnePlus-kunder.
Skribent, forfatter og illustratør med en spesiell forkjærlighet for produkter og brukergrensesnitt fra Apple.
- Alex BlakeFreelance Contributor