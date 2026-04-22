Se presenta el OnePlus Watch 4 con una sorpresa en cuanto al software, pero los fans no están impresionados
Un cambio gradual
Si estás buscando un nuevo dispositivo portátil, quizá te interese echar un vistazo a las novedades que OnePlus ha incorporado a su catálogo. La empresa acaba de anunciar el OnePlus Watch 4 y ha revelado la lista completa de características y especificaciones del dispositivo, y hay una interesante sorpresa de software escondida en la ficha técnica.
Visita el sitio web de OnePlus y encontrarás todos los detalles del nuevo reloj inteligente. Cuenta con una pantalla LTPO OLED de 466 x 466 píxeles con cristal de zafiro que ofrece 600 nits de brillo y 3000 nits de brillo máximo en modo deportivo, 2 GB de memoria y 32 GB de almacenamiento. La batería de 646 mAh puede alimentar el dispositivo durante tres días de uso intensivo y hasta 16 días en modo de ahorro de energía. Se ha reducido el peso en comparación con el Watch 3 y se ha añadido la clasificación IP69.
Curiosamente, el OnePlus Watch 4 funciona con Oxygen OS Watch 8, basado en Wear OS 6 de Google, desde el primer momento. Esto es inusual porque OnePlus había dicho anteriormente que Wear OS 6 llegaría a los modelos anteriores Watch 3 y Watch 2 a finales de este año, por lo que encontrarlo instalado en un dispositivo portátil completamente nuevo antes de ese plazo es una agradable sorpresa.El artículo continúa a continuación.
El OnePlus Watch 4 estará disponible en los colores Evergreen Titanium y Midnight Titanium. Sin embargo, a pesar de su lanzamiento preliminar en el sitio web de OnePlus, aún no hay información sobre el precio ni la fecha de lanzamiento. Tendremos que esperar a que se anuncien.
¿Es mejor evitarlo?
A pesar de las mejoras, es probable que algunos inconvenientes notables impidan que el OnePlus Watch 4 se convierta en uno de los mejores relojes inteligentes del mercado, lo cual es una lástima teniendo en cuenta lo mucho que nos gustó el Watch 3.
Por un lado, el Watch 4 utiliza el mismo procesador Qualcomm Snapdragon W5 y el mismo coprocesador BES 2800 que el Watch 3 y el Watch 2 que lo precedieron. Es una concesión decepcionante y significa que no hay señales del chip Snapdragon Wear Elite aquí.
Y no todos los fans de OnePlus están impresionados, especialmente cuando se trata de las mejoras relativamente menores respecto al Watch 3. En Reddit, por ejemplo, el usuario DueCompetition1249 expresó su descontento diciendo: «Nada nuevo. O será muy barato… o será un fracaso».
Ese sentimiento fue compartido por el usuario Realistic-Button1810, quien dijo: «No hay muchos cambios de hardware, realmente no vale la pena actualizar si tienes un dos o un tres… mejor esperar hasta que salga el nuevo hardware».
Si ya tienes un OnePlus Watch 3 —o incluso un Watch 2— es posible que no te parezca que la actualización valga la pena, especialmente teniendo en cuenta la falta de un nuevo chip. A falta de cambios significativos, el OnePlus Watch 4 podría ser un modelo a evitar para los clientes recientes de OnePlus.
Alex Blake — Freelance Contributor