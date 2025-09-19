Huawei lanserer HUAWEI WATCH GT 6-serien og en rekke nye innovative produkter på globalt lanseringsarrangement

Huawei, et av verdens største teknologiselskaper med fokus på mobilteknologi, wearables og skyløsninger, holdt i dag sitt globale lanseringsarrangement i Paris. Under temaet «Ride the Wind» presenterte selskapet en serie nye produkter som kombinerer avansert teknologi med design og hverdagsbruk.

Fokuset var på presentasjonen av neste generasjon HUAWEI WATCH GT 6-serien, HUAWEI WATCH og Ultimate 2, som kombinerer elegant design med avanserte helse- og treningsfunksjoner. In-ear-hodetelefonene, HUAWEI FreeBuds 7i, ble også lansert.

I tillegg til produktene lanserte Huawei også sin nye filosofi «Now Is Yours» og initiativet GoPaint Worldwide Creating Activity 2025, med fokus på kreativitet, inkludering og futuristisk tenkning, der teknologi er vevd inn i hverdagen og inviterer et globalt publikum til å forestille seg fremtiden sammen.

Huawei Watch GT 6 Pro (Image credit: Huawei)

HUAWEI WATCH GT 6-serien: Avanceret trening møter mote og batteritid i toppklasse

HUAWEI WATCH GT 6-serien representerer filosofien «Ride the Wind» – en ny tilnærming til både mote og trening. Takket være en helt ny teknisk plattform kan klokken håndtere opptil 21 dagers batteritid og enda mer presis GPS-posisjonering, drevet av det nye HUAWEI TruSense™-systemet for raske og nøyaktige helsemålinger.

HUAWEI WATCH GT 6-serien leveres med et avansert silisiumbatteri med høy tetthet og en spesiell form som gir 65 % mer kapasitet enn den forrige modellen. Med denne forbedringen tilbyr GT 6 Pro- og GT 6 46 mm-utgavene opptil 21 dagers batteritid, og den elegante GT 6 41 mm-utgaven varer i opptil 14 dager. Enten du bruker den hver dag eller tar den med på lange turer, kan du stole på pålitelig ytelse uten å bekymre deg for å gå tom for batteri. Serien har også et forbedret HUAWEI Sunflower-posisjoneringssystem, som øker posisjoneringsnøyaktigheten med 20 % sammenlignet med forgjengeren. Enten du navigerer i bygater eller utforsker avsidesliggende områder, sikrer denne forbedringen nøyaktig sporing av treningsrutene og distansedataene dine.

Med over 100 treningsmoduser introduserer GT 6-serien betydelige forbedringer innen fire viktige utendørsaktiviteter:

Huawei Watch GT 6 Pro (Image credit: Huawei)

Sykling: Nytt treningsprogram med virtuell effektmåler, som gir avansert analyse selv uten fysisk utstyr.

Terrengløping: Nøyaktige funksjoner som rutemåling, høydemåling og sanntidsanalyse av bakken for bedre planlegging av energiforbruk.

Golf: Detaljerte, interaktive golfbanekart og smarte funksjoner som hjelper under spillet.

Ski: Presise posisjoneringsdata og omfattende statistikk gir både en profesjonell og underholdende opplevelse i bakken.

HUAWEI WATCH Ultimate 2: Gjennombrudd innen trening, helse og dykking

(Image credit: Huawei)

HUAWEI WATCH Ultimate 2 er verdens første smartklokke som er godkjent for dykking ned til 150 meter og har kommunikasjonsmuligheter under vann. Med sonarbasert teknologi kan brukere sende meldinger mellom klokker på dyp opptil 30 meter og sende SOS-signaler på dyp opptil 60 meter – en funksjon som er utviklet for å gi både trygghet og nye muligheter for dykkere.

HUAWEI FreeBuds 7i: Suveren lyd og uforstyrrede samtaler

HUAWEI FreeBuds 7i kombinerer dynamisk støyreduksjon, romlig lyd og klare samtaler. Med Intelligent Dynamic ANC 4.0 justeres støyreduksjonen automatisk for å gi en mer fokusert og altoppslukende lytteopplevelse. FreeBuds 7i er designet for de som ønsker en fleksibel følgesvenn for musikk og samtaler hjemme, på farten eller på jobb.

Now Is Yours: Huawei vil styrke dialogen med unge forbrugere

(Image credit: Huawei)

Med visjonen «Now Is Yours» demonstrerer Huawei sin ambisjon om å skape en tettere dialog med en ny generasjon brukere over hele verden. Visjonen er bygget på åpenhet og inkludering, og har som mål å skape kulturell og emosjonell resonans gjennom teknologi som føles både innovativ og menneskelig.

Huawei ønsker å fortsette å støtte ungdomskultur og bruke innovasjon som et universelt språk. Ved å utvikle teknologi med varme og empati, vil selskapet bidra til en felles reise mot en fremtid full av muligheter.

Priser og tilgjengelighet:

HUAWEI WATCH GT 6-serien vil være tilgjengelig fra 22. september 2025, med en veiledende utsalgspris på 3 299 til 5 999 kroner hos utvalgte forhandlere. Det er lanseringsrabatt, så fra 22. september til 19. oktober kan du få de nye klokkene til en lavere pris hos Huawei.

HUAWEI WATCH Ultimate 2 vil være tilgjengelig fra 22. september 2025, med en veiledende utsalgspris på 10 999 kroner for den blå modellen og 9 699 kroner for den svarte modellen hos utvalgte forhandlere.

HUAWEI FreeBuds 7i vil være tilgjengelig fra 22. september 2025, med en veiledende utsalgspris på 1 190 kroner hos utvalgte forhandlere.