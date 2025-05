Den nye Huawei Watch Fit 4-serien er nå lansert – her er alle fargene du kan velge mellom

Denne uken lanserte Huawei sine nyeste smartklokker, Watch 5- og Watch Fit 4-serien (som består av en standard- og en Pro-modell). Disse smartklokkene tilbyr avansert helse- og treningsteknologi kombinert med stilig og slitesterk design, og Watch 5 kommer også med en innovativ ny helsesensor kalt X-Tap. Du kan lese mer om dette og alt annet klokkene har å tilby her.

Hvis du er ivrig etter å bestille en av klokkene, er de nå tilgjengelige fra forhandlere som Elkjøp, Power med flere. Huawei Watch 5 koster mellom 5 490 og 7 490 kroner avhengig av finish og passer best for mer avanserte brukere. For de fleste brukere vil Huawei Watch Fit 4-serien i stedet være det beste alternativet, og den er litt rimeligere. Den er tilgjengelig i en Standard- og en Pro-versjon, og leveres i følgende farger:

Huawei Watch Fit 4 Pro, blå, 3 290 kroner hos Elkjøp

En frisk himmelblå farge tilgjengelig for Pro-versjonen av klokken.

Huawei Watch Fit 4 Pro, grønn, 3 290 kroner hos Elkjøp

En lysegrønn versjon av klokken som leveres med tekstilrem og er tilgjengelig for Pro-versjonen av klokken.

Huawei Watch Fit 4 Pro, svart, 3 290 kroner hos Elkjøp

Det klassiske og diskrete svarte fargealternativet er tilgjengelig for Pro-versjonen av klokken.

Huawei Watch Fit 4, lilla, 1 990 kroner hos Elkjøp

En frisk lys lilla pastell er tilgjengelig for Standard-versjonen av klokken.

Huawei Watch Fit 4, hvit, 1 990 kroner hos Elkjøp

Et hvitt alternativ er tilgjengelig for de som ønsker noe enkelt, stilig og friskt.

Huawei Watch Fit 4, svart, 1 990 kroner hos Elkjøp

Akkurat som Pro-modellen er Standard-modellen tilgjengelig i en klassisk, diskret svart.