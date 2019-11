Sony PlayStation 4 Slim + «Fortnite»-innhold til 1949 kroner hos Dustin

Slik dekker vi Black Friday (Image credit: TechRadar) Våre skribenter leter igjennom det som kan krype og gå av Black Friday-tilbud for å finne de absolutt beste prisene fra pålitelige forhandlere. Men det handler ikke bare om pris eller prosentavslag – det handler vel så mye om kvaliteten på produktet og derav etterspørselen. Under Black Week vil nettet flomme over av gode og dårlige tilbud. Vi er ditt filter i jakten på en god deal. Du kan være trygg på at alle tilbud vi presenterer hos oss, er nøye gjennomgått og verdt å trekke fram. Flere Black Friday-tilbud:

TV | Laptop | Spillkonsoll | Lyd | Mobil | Alle

Det nærmer seg jul, og alle vet at de gjeveste gavene å pakke opp er spillkonsoller. Det er likegyldig hvor gammel man er, ingenting slår å begynne på et helt nytt spill på en helt ny konsoll første juledag. Det er derfor ikke rart at Dustin har valgt å kjøre prisen på Sony PlayStation 4 Slim (med eksklusivt «Fortnite»-innhold) helt ned til 1949 kroner.

Sony PlayStation 4 Slim er 2016-varianten av PS4, den er 40 % mindre enn originalen og kommer med en rekke oppgraderinger. De to USB-portene på fronten har blitt oppgradert til å støtte USB 3.1, maskinen støtter også nyere versjoner av Bluetooth og 802.11ac, hvilket gjør at man for eksempel raskere kan laste ned spill via trådløse nettverk.

Med på kjøpet får man en DualShock 4-kontroller og eksklusivt «Fortnite»-innhold. Dette består av to såkalte Epic skins, Neo Versa Outfit og Neo Phrenzy Back Bling, samt 2000 V-Bucks.

Ta også en tur innom vår Black Friday-artikkel for spillkonsoller og gaming-produkter, der kan du blant annet finne tilbud på PlayStation VR og 12 måneders abonnement på PlayStation Plus.

Merk at tilbudet nedenfor viser førpris kun hos Dustin, slik at det prosentvise avslaget kan se mer imponerende ut enn det faktisk er.